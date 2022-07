Kolumne Grenchen zum 1. August 2022

Stadtbummel Tatsachen und Meinungen zum Nationalfeiertag Gedanken unseres Stadtbummlers zum 1. August. André Weyermmann Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Am Montag dreht sich wieder vieles um die Schweizer Fahne. Benjamin Manser

Willkommen, Herr Bundespräsident. Schön, dass Sie als Aussenminister eine Inland-Rundfahrt unternehmen. Noch schöner, dass Sie dabei bei uns Halt machen. Wir dürfen uns bestimmt auf eine gehaltvolle Rede mit Innen- wie Aussenansichten freuen, auch wenn so eine Bundesfeierrede ein «sprachlich schwer zu bewältigender Anlass» ist.

Dieses Zitat stammt selbstredend nicht von mir, sondern aus der damals noch nicht ideologisch verbrämten «Weltwoche». Zugegeben. Das ist schon eine Weile her. Die Zeilen galten der Feier in Grenchen im Jahre 1966 und dem Redner Peter Bichsel: «Er hat sich dabei an die Spielregeln gehalten und bewusst eine vaterländische Rede verfasst, wie sie uns aus dem 19. Jahrhundert überliefert ist. Und er hat bewiesen, dass die Wahl dieser Form keineswegs auch zu antiquierten patriotischen Aussagen führen muss ...»

Der 1. August wird seit 1891 gefeiert und geht ... nein nicht auf den Rütlischwur zurück. Dieser soll erst im November 1307 zelebriert worden sein. Als Vorlage für die Bundesfeier diente der Bundesbrief von anfangs August 1291. Mit diesem, der das Verteidigungsabkommen zwischen den drei Urkantonen festhielt, hatte man jedoch ein Dokument gewählt, das nicht unumstritten war.

Historiker zählten schon im 19. Jahrhundert für den Zeitraum von 1251 bis 1386 82 Dokumente, mit denen ähnliche Bünde besiegelt wurden. Namentlich der Bund zu Brunnen von 1315 galt vielen als Gründungsakt der Eidgenossenschaft, wenn man denn nicht überhaupt von einer schrittweisen Entstehung der Eidgenossenschaft ausging.

Die Idee, das Jahr 1291 als Gründungsjahr der Eidgenossenschaft und den 1. August als Bundesfeiertag festzulegen, geht auf die Initiative der Berner zurück. In Bern wollte man 1891 das 700-jährige Bestehen der Stadt feiern. Die Verbindung mit einer 600-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft kam da sehr gelegen.

Peter Bichsel übrigens hat seine Meinung revidiert. Im «Luzerner Tagblatt» (wirtschaftsfreundliche liberale Zeitung) von 1970 begräbt er für sich den Nationalfeiertag als Relikt einer «Nation aus dem 19. Jahrhundert». «Ich werde mich dafür nicht mehr hingeben. Der 1. August ist ein verbaler Betrug ... Erst-August-Redner sind (auf welcher Seite sie auch stehen) die Hofnarren unseres Staates.» «Und sie dürfen sagen, was sie wollen», ist jener Artikel übertitelt.

«Und sie dürfen tun, was sie wollen», meint der Stadtbummler (übrigens ein Bewunderer Bichsels, des späteren Redenschreibers von «unserem» Willi Ritschard). Nehmen Sie also ungeniert die Gelegenheit wahr, dem Bundespräsidenten nah zu sein und ihm einen würdigen Empfang zu bereiten. Es gibt genügend und dringliche Themen, auf die wir Antworten erwarten dürfen. Gerade am Nationalfeiertag in unsicheren Zeiten.

Quellen: Wikipedia und Peter Bichsel «Auch der Esel hat eine Seele», Frühe Texte und Kolumnen 1963–1971

