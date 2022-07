Stadtbummel Summer in the City – oder wie ausgestorben ist Grenchen zur Sommerzeit? So ausgestorben wie früher im Sommer ist das Grenchner Stadtzentrum nicht mehr. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

«Tranquillo» – ein neues Restaurant an der Rainstrasse. at.

Als ich vor einer Woche aus den Ferien nach Grenchen zurückkehrte, erschien die Stadt wie ausgestorben. So etwa muss Grenchen früher ausgesehen haben zu Zeiten der Uhrmacherferien, als die Gastarbeiter und Sonnenanbeter noch in Sonderzügen ans Mittelmeer verfrachtet und in Grenchen buchstäblich «die Trottoirs hochgeklappt» wurden.

Glühender Asphalt, flirrende Hitze, gähnende Leere. Gespenstisch ruhig war’s in unserer Wohnüberbauung, wo sonst zu schulfreien Zeiten die Kinder im Multipack herumwuseln bis in alle Nacht hinein.

Niemand kann es unseren zahlreichen ausländischen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern verdenken, dass sie nach zwei unsicheren Coronajahren wieder mal richtig Ferien machen in ihrer Heimat. Ihre Verwandten besuchen, umarmen, Feste feiern. Denn der Herbst, er kommt ja schon noch – und wer weiss, was mit ihm.

Prall gefüllt ist nur der Badiparkplatz. Nachdem es schon im Juni eine Hitzewelle gab, wird wohl das Gartenbad dieses Jahr nicht über mangelnde Frequenzen klagen müssen.

Doch so ausgestorben ist Grenchen gar nicht, musste ich dann später feststellen. Die Leere war wohl der Hitze geschuldet. Unter der Woche ist vor allem vormittags am und rund um den Marktplatz einiges los. Und damit meine ich nicht nur die Cartouristen aus dem Aargau, welche sich die Uhrenstadt als Bonus reinziehen.

Rentner schlürfen im «Bambi» in der schattigen Marktstrasse ihren Morgenkaffee. Das neue Back Caffee am Marktplatz scheint zu funktionieren. Kinder spielen im anfänglich kritisierten Sandkasten und ETA-Mitarbeitende verdrücken im Schatten der Bäume ihr Mittagssandwich. Die neue Blumenrabatte in der Nordwestecke kommt gefällig daher.

Auch auf der Rainstrasse herrscht Geselligkeit. Denn beim Gassler Beck gibt’s vormittags ebenfalls Schatten für Kafigipfeli und weiter unten weist neues Restaurant-Mobiliar auf eine Beizen-Neueröffnung hin: Das «Focaccia» ist Geschichte, es lebe das «Tranquillo», wo dem Vernehmen nach Kinobetreiber Angel Rodriguez im Hintergrund die Fäden zieht.

Das Piano unter dem Stadtdach, das vermisse ich zwar, doch dafür werden die Spielfiguren von Mühle und Schach immer wieder benutzt, wenn auch nicht immer für die betreffenden Spiele. Die farbigen Stühle haben sich ebenfalls etabliert.

Alles in allem kann man sagen, dass die Belebung des Marktplatzes auf guten Wegen ist. Denn bald werden hier die nächsten Stufen gezündet, die dann hier wieder wirklich viel Volk versammeln. Das Line-up: Bundespräsident Cassis (das ist keine Rockgruppe), Rock am Märetplatz, Grenchenfest und eine ebenfalls rockiges zweitägiges GAG-Jubiläum. Jedenfalls können wir froh sein, wurde der Marktplatz nicht wieder mit allerlei Installationen zugebaut.

