Kolumne Grenchen: Wie man sich Parkplatzkosten erspart

Stadtbummel Schlaumeiereien in der Autostadt – oder wie man sich Parkplatzkosten erspart Besuchen kann man sich immer. Nächtelang. Und dabei gäbig Parkplatzkosten sparen. Man sollte sich dafür aber gut mit seinen Nachbarn verstehen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Hier kostet es immer: EPA-Parkplatz in der Stadtmitte. Andreas Toggweiler

Schon zweimal ist mir das jetzt passiert. Ich komme spätabends nach Hause und bin zu faul, das Auto in die Tiefgarage zu stellen. Also kommt es bis morgen früh auf den Besucherparkplatz. Doch ohalätz. Am morgen prangt prompt eine Busse eines privaten Inkassodienstes an meiner Frontscheibe.

Zweimal gesündigt, zweimal folgte die Strafe unmittelbar auf den Fuss. Die sind wirklich auf Zack. Und da ich natürlich klar im Unrecht bin, habe ich die 40 Stutz «Umtriebsentschädigung» auch jeweils gleich bezahlt. Es war mir eine Lehre. Mein Auto kam seither nie mehr auf den Besucherparkplatz.

Was mir dann aber mit der Zeit doch auffiel: Da gibt es Fahrzeuge, die stehen nächtelang auf unserem Besucherparkplatz rum. Immer dieselben. Und nie prangt ein Bussenzettel unter dem Scheibenwischer. Da wird offenbar besucht und durchgefeiert (und mehr), dass es eine Freude ist. Ja, wir Grenchner sind ein leutseliges Völklein, das muss man uns lassen.

Soll ich es also wieder mal versuchen, mein Auto dort eine Nachtlang stehen zu lassen? Nachdem ich mit einem Nachbarn die Situation erörtert habe, verzichte ich aber darauf. Mein Freund, nennen wir ihn Iwan, hat mich nämlich, ziemlich breit grinsend, über den Sachverhalt mit den Dauerbesuchern aufgeklärt.

«Die vom Vermieter in Zürich beauftragten Sicherheitsdienste kontrollieren anhand der Autonummer nur, ob du in einer der hiesigen Hausnummern wohnst. Der Rest interessiert sie nicht.» Da gebe es elegante Lösungen … meinte er sibyllinisch. Ob er sie selber praktizierte, fragte ich nicht mehr. Aber es verhält sich nach Iwans Ausführungen in etwa so:

Wenn du jemand kennst, der zwei Strassen weiter wohnt, dann stellt ihr jeweils das Auto gegenseitig auf den Besucherparkplatz und lauft noch 200 Meter bis zur eigenen Wohnung. Man kennt sich, man dauerbesucht sich – und man spart beidseits die Kosten für den Parkplatz. Und wenn doch mal jemand fragt, wird sich bestimmt eine plausible Erklärung finden.

So einfach ist das. Und ich bin um eine Illusion über die leutseligen Grenchner auf den dauergefüllten Besucherparkplätzen ärmer. Aber schlau sind sie, das muss man ihnen lassen. Und ich bin halt etwas naiv.

