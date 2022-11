Stadtbummel Grenchen zur Grösse von Fettnäpfen

Stadtbummel Reflexionen am Rande des Fettnapfs Ob überregional oder regional: Bei der Positionierung zu gewissen Fragen in einer Diskussion zum Beispiel ist der Tritt in den Fettnapf fast unvermeidlich – denkt jedenfalls unsre Stadtbummlerin. Claudia Dahinden Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Illustration fürs Treten ins Fettnäpfli ... Nadia Schärli

Geht es nur mir so, oder stellen in letzter Zeit die überregionalen Ereignisse das Lokale in den Schatten? Zum Beispiel im Fussball: Yakin bestellt die sechsundzwanzig Glücklichen, die an die WM fahren, die man sich ja nicht anschauen sollte; Alpstaeg greift nach der alleinigen Herrschaft über den FCL. Beides – Katar und Alpstaeg – darf man top oder doof finden, wird aber in jedem Fall in einen Fettnapf grösseren Ausmasses fallen.

Das gilt auch für die politische Frage der Zeit: SVP und SP suchen einen Bundesrat, besser noch eine Bundesrätin. Biblisch korrekt melden sich bei der SP als erste Frauen Evi und Eva, doch vorher stürmt noch Daniel in die Arena – auch etwas, was man wahlweise top oder doof finden kann.

Die Schweiz macht gutes Geld mit Munitionsverkauf an Deutschland, will aber nicht, dass die an die Ukraine geliefert wird. Das darf man … ihr wisst schon. Und weil es gemäss einer schwarz-gelben Sommerpublikation aus Grenchen bei mir sowieso immer was zum Thema gibt: Das deutsche Auswärtige Amt entfernt vor dem G7-Treffen ein fast 500-jähriges Kruzifix aus dem Tagungssaal. (Und jetzt alle zusammen: Das …)...

Ob all dieser Fragen verliert, was in unserem traulichen Städtchen passiert, schon etwas an Biss. Aber es heisst ja, alles Kleine habe eine Parallele im Grossen; der Aufbau eines Atoms spiegelt sich im Aufbau einer Galaxie oder so …? Wer’s noch nicht gemerkt hat: Ich war weder in Physik noch Chemie oder Biologie ein Hirsch respektive eine Hirschkuh.

Vielleicht gilt die Analogie auch umgekehrt: Zumindest der Grenchner Fussball und sein Dilemma namens «kann/darf/muss es nur einen geben?» verspricht schon Unterhaltungswert, auch bezüglich der Fettnapfgrösse bei Stellungsbezug.

Anders in Sachen Geschlechterkampf und Gender: Während manche sich über Unisextoiletten streiten, diskutiert Grenchen, ob man überhaupt irgendwo öffentlich kann und wie nett es da ist. Bezüglich «es muss eine Person dieses Geschlechts sein» wird der Ball also angenehm tief gehalten.

Was Munitionslieferungen angeht, besteht natürlich diese Verbindung des einzigen bisherigen Grenchner Bundesrats in eine Waffenfabrik, aber aktueller wäre die Frage, wann es wieder jemand aus Grenchen in die Landesregierung schafft.

Und um den Kreis zu schliessen: In Sachen Allmächtiger findet heute Nachmittag ein interreligiöser Spaziergang durch Grenchen statt, beginnend um drei an der AlG – Ebu Hanifa Moschee. Thema unter anderem: Wer ist das sichtbare Oberhaupt der jeweiligen Gemeinschaft?

Parallelen wären gefunden, für Spannung ist gesorgt; es bleibt die Frage, in welchen Fettnapf man fallen will. Ich will es mal wagen: Ich werde Katar auslassen, habe nichts gegen die Daniel-Kandidatur, würde die Munition liefern und das Kruzifix hängen lassen. Nette Toiletten fände ich nett, es darf auch eine unisexige dabei sein, und den Religionsspaziergang finde ich super.

Nur zum runden Leder werde ich mich nicht äussern, zum einen, weil Kollege Roger viel mehr davon versteht als ich, zum anderen, weil die Frage nach den sichtbaren Häuptern beim Grenchner Fussball wahrscheinlich schneller einen Glaubenskrieg auslöst als bei den hiesigen Religionsgemeinschaften. Wer dieses Thema bei einem Gläschen diskutieren will: Der Reli-Spaziergang endet um sechs mit Apéro bei der «Unam Sanctam» im Eusebiushof!

