Stadtbummel Grenchen: Muss alles einen höheren Sinn haben?

Stadtbummel Muss denn immer alles einen höheren Sinn haben? Ein paar philosophische Gedanken zum Jahreswechsel. Claudia Dahinden 31.12.2022

Sternschnuppe und Milchstrasse. Dominik Wunderli

Altjahreswoche! Die Zeit der Rückblicke auf allen Kanälen und für die Historikerin in mir ein Steilpass, das Geschehene Revue passieren zu lassen; über die Hochs und Tiefs Grenchens, der Nation, des Globus und des Universums zu sinnieren. Material gibt es zuhauf: Die Resümees der Tagesschau, das Grenchner Jahr im GT, das Interview mit dem Stapi rufen uns all die Höhepunkte und Tiefschläge des Jahres in Erinnerung, ganz zu schweigen von den unbarmherzig anmutenden «Top»- und «Flop»-Listen, bei deren Anblick ich immer froh bin, dass ich nicht auf dem Radar der nationalen Öffentlichkeit stehe.

Grenchen hatte, soviel wird bei der Lektüre klar, ein Übermass an Highlights zu feiern: Tour de Suisse! Cassis in Grenchen! Donnschtig-Jass! Ich muss zugeben, dass ich als Stubenhocker und Eremit an diesen Anlässen nicht immer präsent war und meine Highlights-Liste anders aussieht. Da ist eine Wanderung auf den Romontberg dabei mit anschliessendem Italo-Plättli; eine Fahrt über den Thunersee, aber auch der neue Stein auf der Ehrentreppe, der mich an meine Wurzeln erinnert.

Vor allem aber beschäftigen mich neben diesen Highlights die Schattenseiten, die Tiefschläge eines Jahres. Und die gab es auch: Ukraine-Krieg, Gaspreise, Inflation; ganz besonders aber persönliche Schicksale, die mir nahegehen.

Und ob ich will oder nicht: Immer, wenn ich mir diese Hochs und Tiefs anschaue, spüre ich den unstillbaren Drang, sie zusammenzubringen. Ein Teil von mir muss in allem und jedem einen Sinn sehen. Vielleicht liegt das in der Natur von uns Menschen: Wir weigern uns, etwas als sinnlos zu akzeptieren, weil in diesem Eingeständnis die Angst lauert, es könnten alle Dominosteine fallen, bis nichts mehr Sinn ergibt.

Manche müssen so jedem Ereignis zwanghaft einen höheren Sinn abpressen, egal, was für geistige Verrenkungen sie dafür anstellen müssen. Diesen Drang will ich, wenn ich nicht gerade an einem Buchplot herumstudiere, nächstes Jahr beherzt zügeln. Nicht alles hängt zusammen, nicht jedes Negativum kann mit einem Positivum in Verbindung gebracht und dadurch (v)erklärt werden. Manches ist einfach s…uboptimal.

Und das ändert nichts an meiner Freude daran, auf dieser Welt unterwegs zu sein und mit zuversichtlicher Neugier dem entgegenzuschauen, was kommt. Wird Grenchen das sagenhafte 2022 toppen können? Es soll ja ein Metal-Festival in der Nähe des Flughafens geben, mit berühmt-berüchtigtem Line-up…! Vor allem freue ich mich wieder auf Kafis mit Freundinnen, einen Spaziergang zum Chappeli, ein feines Essen. Und ich hoffe, dass auch Ihr viel habt, worauf ihr euch freuen könnt. In diesem Sinne ein gutes und gesegnetes 2023!

