Grenchen Stadtbummel von Claudia Dahinden

Stadtbummel Musk kauft Twitter, aber Grenchen ist Trumpf! Grenchnerinnen und Grenchner können stolz sein auf ihre manchmal etwas spezielle Stadt, die sich der Schweiz aber durchaus präsentieren kann, ist die Stadtbummlerin überzeugt. Claudia Dahinden Jetzt kommentieren 30.04.2022, 07.18 Uhr

Donnschtig-Jass Ko-Moderator Stefan Büsser, Moderator Rainer Maria Salzgeber und Schiedsrichterin Sonia Kälin 2019 in Balsthal, als sich Grenchen als Gastgeberin qualifizierte. Peter Mosimann / SRF

Eigentlich gibt es diese Woche nur ein Thema: Elon Musk kauft Twitter! Abgehobene Milliardäre machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt, und alle müssen zusehen! Ich könnte jetzt darüber referieren, was für Auswirkungen das haben wird, wie schön die Welt war, als sich die Reichen nur Zeitungen kaufen konnten, um die Meinung der Menschen zu beeinflussen, und dann den Niedergang des Abendlands oder gleich der ganzen Welt heraufbeschwören.

Aber wie schon in der Bibel steht, kennt der Welt Ende nur Gottvater höchstselbst; daher frei nach Monty Python zu etwas ganz anderem, weit erfreulicherem: Grenchen proudly presents den «Donnschtig-Jass»! Diese Meldung habe ich im Gegensatz zu den Twitternews gerne in der Zeitung gelesen; nicht nur, weil Grenchen sich der Schweiz zeigen kann, sondern auch, weil ich selbst ein grosser Jassfan bin.

Die hohe Kunst des Differenzlers habe ich nie gelernt, aber ich absolvierte intensive Trainingsjahre im Gymnasium, als wir in jeder Fünf-Minuten-Pause die Jasskarten gezückt haben, gefolgt von der akademischen Vertiefung auf den Restaurantterrassen in ­Fribourg, wo so mancher Nachmittag beim Schieber, Coiffeur oder Guggitaler im Nu verflogen ist.

Dort kam ich ausserdem erstmals mit dem Jassgraben in Kontakt, der die Schweiz – im Gegensatz zu den mehrheitlich zugeschütteten konfessionellen Gräben – bis heute durchzieht. Französische oder deutsche Karten? Natürlich französische! sagt jeder gute Solothurner und mit ihm auch der Berner. Nur deutsche!, lärmen die Ost- und Innerschweizer.

Sei’s drum, Anfang Juli wird jedenfalls gejasst in Grenchen, auch wenn im Hintergrund der Coop umgebaut wird – ein optisches Problem, für das man offenbar schon eine Lösung gefunden hat.

Wobei: Bin ich die Einzige, die sich beim Lesen dieses letzten Details die leise Frage stellte, ob vielleicht doch ein Fluch auf Grenchens Präsentation in der Öffentlichkeit liegt? Kaum könnten wir uns im besten Licht präsentieren, droht wieder Ungemach, das alle Bemühungen zunichtemachen will. Haben wir nur Pech, oder gehören solche Geschichten einfach zu unserer DNA? Ganz ehrlich: Ich glaube beides.

Sicher sollten wir unsere Vorzüge noch mehr preisen, so wie Susanne Sahli es kürzlich in der Solothurner Woche so wunderbar gemacht hat. Grenchen hat eine Menge zu bieten, und die Welt soll es wissen! Gleichzeitig glaube ich, dass wir uns damit anfreunden dürfen, eben etwas anders zu sein.

Verbreiten wir doch diese einzigartige Mischung voller Stolz in der analogen und virtuellen Öffentlichkeit! Und wer die Stadt bei ihren Online-Bemühungen unterstützen, aber Twitter fernbleiben will, der findet sie auch auf Facebook und Instagram…!

