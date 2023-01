Stadtbummel Grenchen: Warum ich den Januar nicht mag

Stadtbummel Ich mag ihn nicht, den Januar Die Stadtbummlerin hat mannigfaltige Gründe für den Blues zum Jahresauftakt. Brigitte Stettler Jetzt kommentieren 20.01.2023, 21.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es könnte mehr los sein. Menschenleerer Marktplatz im Januar. Andreas Toggweiler / Solothurner Zeitung

Januar. Ich mag ihn nicht, den Januar. Ich mochte ihn noch nie, den Starren, den Steifen. Er dauert viel zu lange. Erst war er zu mild und viel zu nass. Von Pulverschnee lässt sich nur träumen. Wenn es welchen hätte, dann könnte ich zum Einkaufen den Schlitten nehmen und vielleicht ein kleines Rentier mieten, das mich heimwärts zieht. Doch selbst Rentiere machen sich rar im Januar. Erschöpft von den vielen Überstunden für den Nikolaus.

Im Januar treffe ich so gut wie keine Leute auf der Strasse, auch dann nicht, wenn mir nach einem kleinen Schwatz zumute ist. Der Marktplatz ist ebenfalls fast menschenleer, dunkel und nass. Bleibt nichts übrig, als mich in die nächste Beiz zu flüchten, um mich dort ein wenig auszutauschen, über den Januar zum Beispiel.

Eben noch las ich in einer Zeitschrift ein weihnachtliches Rezept. Mit Blattgold als Zutat. Das empfand ich ziemlich dekadent und ausserdem liegt in meiner Gewürzschublade nicht pfundweise Gold herum. Also koche ich auch im neuen Jahr ohne Zugabe von Edelmetall.

Überhaupt wird im Dezember alles angepriesen, was gut und teuer schmeckt, was Körper und Seele scheinbar dringend brauchen nach einem anstrengenden Jahr. Kein Geschenk kann zu teuer sein, keine Bastelei zu aufwendig, kein Weihnachtsbaum zu klein. An Butter und Fleisch soll bitte nicht gespart werden, und ein gutes Glas Wein gehört zu einem guten Essen unbedingt dazu. Überfluss ist angesagt. Für das neue Jahr wünschen wir allen nur das Beste und vor allem Frieden in der Welt.

Einige fassen gute Vorsätze, die oft nicht lange halten, und die Kriege dauern unvermindert an. Und wenn er dann da ist, der Januar, ist alles anders. Was im Dezember noch teuer war, ist jetzt günstig für einen Spottpreis zu haben. Ausverkauf in allen Läden, Tiefstpreise, wohin das Auge reicht.

Im Januar, der sich neuerdings gerne Veganuary nennt, haben wir gefälligst genügsam zu sein. Adieu Völlerei, adieu ihr Fleischtöpfe Ägyptens. Auf unsere Gesundheit achten sollen wir, ein paar Tage fasten wäre auch nicht schlecht und wenn wir Durst haben, dann stillen wir diesen bitte sehr mit einigen Gläsern ungesüsstem Tee und lassen die Finger vom Alkohol.

Hinzu kommt, dass wir uns nach den Feiertagen ein wenig träge fühlen mögen, und dagegen helfen Bewegung, Ausdauer, Disziplin. Der Januar ist gnadenlos. Erste Rechnungen liegen bereits drei Tage nach Silvester im Briefkasten und aus nicht so weiter Ferne droht die erste Steuerrate.

Die Stromrechnung wird teuer werden, weil nicht im Ausverkauf, die Krankenkassenprämien steigen proportional zu unserem Blutdruck. Wenn wir als Kind im Dezember ein Stück Schokolade als Bettmümpfeli bekamen, war damit im Januar endgültig Schluss und uns wurde jeden Abend ein Esslöffel Lebertran verabreicht.

Ich erinnere mich mit Schaudern daran zurück. Auch wenn sich der Januar momentan von seiner schneeweissen Seite zeigt, so erwarte ich doch sehnsüchtig sein baldiges Ende. In der neuen Volkshochschul-Broschüre werden über 120 Kurse mit sofortiger Wirkung angeboten. Vielleicht findet sich darin etwas gegen meinen Januar-Blues.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen