Stadtbummel Grenchen: Vom Winde verweht – ganz real

Stadtbummel Grenchen Vom Winde verweht – für einmal kein Filmtitel, sondern ganz real Der Herbst ist schon länger da, nur hatte der Stadtbummler den Wind bisher vermisst, der die Blätter von den Bäumen fegt. Das ist in den letzten Tagen zwar geschehen. Aber auch anderes ist spurlos verschwunden – wie vom Winde verweht. Die Tifosi an der WM, zum Beispiel. Oliver Menge Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

WM 2014: Public Viewing vor dem «Baracoa» Grenchen beim Match Italien – Costa Rica (20. Juni 2014). Hanspeter Bärtschi

Wo sind die farbigen Stühle auf dem Marktplatz abgeblieben? Zwar habe ich mich äusserst selten auf eine der Sitzgelegenheiten gesetzt – im Sommer waren die Dinger wahre Backbleche, wenn sie an der Sonne standen und mit dünnen Stoffhosen Brandblasen einfangen, ist nicht mein Ding. Oder dann standen sie vor dem Barbershop oder unter den Bäumchen beim Spielplatz und waren meist besetzt. Nun aber sind sie verschwunden, die Stadt hat sie zur Überwinterung wohl eingesammelt.

Mit ihnen wie vom Winde verweht ist auch das Grüppchen, das oft darauf sass, meist stundenlang. Diese Leute hat's offenbar jetzt zum Südbahnhof verschlagen, wahrscheinlich, bis dort die Bauarbeiten beginnen und sie sich wieder ein neues Plätzchen suchen müssen, um ihre Bierchen zu geniessen und über die Ungerechtigkeiten dieser Welt zu diskutieren.

Vom Winde verweht ist auch die gute Stimmung in der Stadt nach den Grossanlässen in diesem Sommer und erst kürzlich noch an der Chürbisnacht, wo Herr und Frau Grenchner sich gerne amüsierten nach zwei Jahren mit Einschränkungen. Jetzt hustet und schnupft es schon wieder allenthalben, man hört von Bekannten, die's «erwischt» hat. Und irgendwie hat man den Eindruck, die Leute gehen sich wieder etwas aus dem Weg. Ungute Erinnerungen kommen da auf.

Denn offenbar sind jetzt gleich mehrere Erkältungserkrankungen im Umlauf, nicht bloss Omikron oder sonst eine Coronavariante – mich und mein Umfeld hat eine wirklich äusserst lästige Bronchitis erwischt. Wochenlanger hartnäckiger Husten, gegen den kein Mittel half. Und plötzlich ist er weg, wie vom Winde verweht. Bis zur nächsten, hoffentlich auch nicht allzu schlimmen Infektion.

Auch komplett verschwunden ist die Euphorie, welche die Schweiz jeweils an Fussballeuropa- oder -weltmeisterschaften überfällt. Erst vor wenigen Tagen haben ja einige Schweizer Städte verlauten lassen, kein Public Viewing erlauben zu wollen, gleichzeitig habe man aber auch keine Gesuche erhalten, die man hätte ablehnen können. Schön blöd ...

In Grenchen gibt es – ganz im Gegensatz zu den früheren WMs und EMs – auch kein Public Viewing. In einzelnen Beizen werden Bildschirme hängen, auf denen Spiele übertragen werden, aber eine richtige Euphorie dürfte wohl kaum aufkommen. Mehmet Polat wird zwar im «Baracoa» zusätzliche Fernseher aufstellen und sogar am Sonntag öffnen, wenn Matches stattfinden, aber ob das hilft?

Das hängt einerseits bestimmt mit der Jahreszeit zusammen – eine Fussball-WM im Winter ist meiner Meinung nach so ziemlich das Dümmste, was die Fifa bisher zu Stande brachte. Wer will sich schon draussen bei Wind und Regen die Hacken abfrieren, um zuzuschauen, wie die Spieler in der Wüste bei 33 Grad am Schatten spätestens in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit ständig zum Spielfeldrand laufen, um Wasser zu trinken und in der zweiten Hälfte nur noch rumstehen?

Ganz zu schweigen von all den anderen Gründen, die dafür sprechen, die Winter-WM zu boykottieren. Diese jetzt nochmals aufzurollen, ist obsolet meiner Meinung nach. Mir genügen zwei Dinge: Dass Katar doch tatsächlich «Fans» gekauft hat, damit es in den Stadien «nach etwas aussieht». Fans, welche zwar keine Ahnung von dem Land oder dessen Fussballmannschaft haben, für die sie lauthals johlen werden, aber fürs Johlen bezahlt werden.

Und nach der blamablen Vorstellung der Schweizer Nationalmannschaft, die im Testspiel 0.2 gegen Ghana verloren hat – wer hat da im Vorfeld schon vollmundig von einem möglichen Finaleinzug geschwafelt? – habe ich wenig Lust, mir weitere Spiele anzuschauen.

Es sei denn, es spielen grosse Nationen wie Frankreich, Spanien, Portugal, Brasilien, Argentinien, England oder Deutschland? ... Nein, ich bleibe beim Boykott. Schliesslich ist Italien auch nicht mit von der Partie, auch die Tifosi wurden vom Winde verweht. Wenigstens das wären sehenswerte Spiele gewesen. Da freu ich mich doch jetzt umso mehr auf die Eishockey-WM in Tampere und Riga!

