Stadtbummel Grenchen: Ausrutscher und Rutschpartien

Stadtbummel Grenchen Vom simplen Ausrutscher bis zur veritablen Rutschpartie Nicht nur die winterlichen Verhältnisse mit Schnee und Eisregen konnten einen die vergangene Woche ins Rutschen bringen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stände beim Weihnachtsbaum mit heissem Glühwein vom Feuer. Oliver Menge

Was war das für eine Woche! Schon am Wochenende gab’s den ersten Wintereinbruch, gerade rechtzeitig zum Grenchner Weihnachtsmarkt. Was in «Soledurn» heuer gar nicht, in Olten und Biel fast den ganzen Dezember hindurch einen festen Platz im Kalender hat, gelang in Grenchen zumindest ein Wochenende lang: Besucherinnen und Besucher konnten Glühwein vom Feuer geniessen, zwischen hübsch hergerichteten Weihnachtshäuschen flanieren, Geschenke einkaufen, Kerzen ziehen oder den Darbietungen im Musikzelt lauschen.

Stadtbummler Oliver Menge. Solothurner Zeitung

Rutschpartien gab es hier keine: Holzschnitzel boten Halt im verschneiten Winterwäldchen auf dem Märetplatz und auf der «Bühne» vor dem Musikzelt, wo das Musical «Das erste Weihnachtswunder» gesungen und gespielt wurde. Und auch die Kinder aus dem Eichholz, die den musikalischen Teil bestritten, trafen die Töne perfekt.

Die ersten veritablen Rutschpartien – zumindest wettermässig – gab es am Dienstag: Am Nachmittag fing es an, bei eisigen minus 5 Grad aus der Luft zu schneien. Die Autos hinter dem Büro des «Grenchner Tagblatts» waren schon bald mit einer Puderschicht überzogen. Und vor dem Büro rutschten etliche Fahrzeuge auf der Kapellstrasse umher – zum Glück ohne Unfall. Ich wollte clever sein und befreite die Scheiben meines Fahrzeugs vom Schnee, damit ich dann später rechtzeitig zum nächsten Termin käme.

Welche Überraschung eine Stunde später, als ich wegfahren wollte: Das gesamte Auto war mit einer etwa 2 Millimeter dicken Eisschicht bedeckt, die auf den zuvor gereinigten Scheiben haftete, hart wie Glas ... Der Eisregen verwandelte die Strassen in Rutschbahnen und wer noch unterwegs war, musste höllisch aufpassen, die Kontrolle über sein Fahrzeug oder sein Gleichgewicht zu behalten.

Kapo-Kommandant Thomas Zuber, Regierungsrätin Susanne Schaffner, Stadtpräsident Francois Scheidegger und Gemeinderat Robert Gerber traten vor die Medien und erklärten die Abschaffung der Polizei Stadt Grenchen. Bruno Kissling

Die Kontrolle über einen sicherheitsrelevanten Bereich grösstenteils abgegeben, hat die Stadt diese Woche. Die Rede ist von der Auflösung der Stadtpolizei. Dass dieser Entscheid nicht bloss ein Ausrutscher eines sparwütigen Gemeinderats war und der Kanton bloss gezwungenermassen Hand bot, versuchten die Verantwortlichen schon am Montag zu erklären.

Dass dabei Stadtpräsident François Scheidegger explizit den Namen desjenigen SP-Gemeinderates nannte, der sich für eine Beschleunigung der Auflösung ausgesprochen und den entsprechenden Antrag gestellt hatte, taxiere ich persönlich als Ausrutscher – den er allerdings bei der offiziellen Feier zwei Tage später gleich wiederholte.

Denn im Grunde weiss in Grenchen jeder und jede, dass es allen voran die Bürgerlichen waren, sprich, die SVP und die FDP, die mit Mehrheit im Gemeinderat – dank Proporzglück – die Stadtpolizei weghaben wollten. Die Animositäten zwischen einzelnen Protagonisten und dem Kommandanten waren stadtbekannt.

Klar, alle haben letztendlich mitgemacht.

Wie der Rutsch von der Stadtpolizei zur Kantonspolizei verläuft, wird sich zeigen. Das Volk – das rein gar nichts zu sagen hatte, was man auch als basisdemokratischen Ausrutscher bezeichnen könnte – wird spätestens bei den nächsten Wahlen den Verantwortlichen die Quittungen ausstellen, je nachdem, ob die Rutschpartie eher von der Sorte «amüsante Schlittelfahrt» oder «wilde Schleuderpartie» gewesen ist. Man wird sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen