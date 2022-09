Stadtbummel Grenchen: E-Trottis und Jubilare

STADTBUMMEL GRENCHEN … und es hat «zisch» gemacht! Der Stadtbummler ärgert sich über E-Trottis und freut sich über die Wertschätzung als langjähriger Berufsfachlehrer. Roger Rossier Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Elektrotrottis in Grenchen vom Anbieter Zisch. Andreas Toggweiler

Konzentriert fahre ich frühmorgens mit meinem Auto, von Bettlach kommend, auf den mit vier Ausfahrten gezeichneten GVG-Kreisel zu. Mit einem Blick in den Rückspiegel prüfe ich, ob am Horizont im Schein des Sonnenaufgangs nicht ein rasender Fahrradfahrer auftaucht. Dies habe ich mir angewöhnt, seit ich innerorts trotz Ausschöpfen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit regelmässig von E-Bikes überholt werde.

Ich sehe nichts Verdächtiges. Nur rechts auf der Flurstrasse bewegt sich ein Trottinettfahrer in Richtung GVG-Kreisel. Ich erinnere mich, wie ich als Kind mit meinem Trotti an Wettrennen um das Sorag-Gebäude am Marktplatz teilnahm. Wir freuten uns diebisch, als wir durch die zahlreichen Pfützen des schlecht unterhaltenen Trottoirs rasten und dabei unbescholtene Passanten nass spritzen. «Zisch ...»!

Unsanft werde ich aus meiner Reise in die Vergangenheit gerissen. Denn als ich den Kreisel Richtung Bielstrasse verlassen will, taucht plötzlich der erwähnte Scooterfahrer vor meiner Motorhaube auf. Instinktiv mache ich eine Notbremsung, mit der Folge, dass alle Pannenlichter meines Fahrzeugs nervös blinken, während der Trottifahrer sich auf und davon macht.

Seither begegne ich Leuten, die diese E-Trottis über eine App mieten, fast täglich. Es gibt unsicher fahrende, weil sie ihre Wochenendeinkäufe in einer riesigen Tasche quer auf dem Trittbrett mitführen und man nicht weiss, ob als Nächstes der Fahrer, die Einkaufstasche oder beide auf der Strasse liegen werden.

Auch als Fussgänger stösst man an den unmöglichsten Stellen auf verlassene E-Scooter, die nicht selten für Rollstuhlfahrende oder Eltern mit Kinderwagen ein unerwünschtes Hindernis darstellen. Es scheint, die Birds (so heissen diese E-Scooter) werden dort stehen gelassen, wo es gerade «gäbig geit».

Kindern lernt man, hervorgenommene Gegenstände nach Gebrauch wieder an ihren ursprünglichen Platz zu stellen. Von diesem Grundsatz halten die Anbieter der Birds offenbar nicht viel. Ob es im Zeitalter der Energiekrise solche Fahrzeuge braucht, sei dahingestellt.

Meine gemischten Gefühle gegenüber diesem Gefährt könnten auch mit dem grossen «Z» zu tun haben, die diese E-Scooter kennzeichnen. Dieser Buchstabe erinnert an die ähnlich aussehenden Abzeichen der russischen Militärfahrzeuge in der Ukraine. Dies mag ein unglücklicher Zufall sein, weil die Anbieterin dieser Dienstleistung «Zisch GmbH» heisst. Trotzdem, ich bin gespannt, ob dieser Pilotversuch eine Zukunft hat. Sicher besitzt es in verschiedener Hinsicht Verbesserungspotenzial.

Seit 25 Jahren unterrichte ich in einem kleinen Teilpensum an der Berufsfachschule Solothurn-Grenchen. Überrascht war ich, als ich eine Einladung zu einer Jubiläumsfeier mit dem Regierungsrat erhielt. Ohne grosse Erwartungen fuhr ich wie ein Dutzend anderer Jubilare zu diesem Anlass nach Solothurn. Dort wurden wir vom fünfköpfigen Regierungsrat und dem Staatsschreiber begrüsst, die uns gleichzeitig das vertraute Du anboten.

Die Regierungsräte liessen es sich nicht nehmen, die langjährigen Mitarbeitenden einzeln vorzustellen. Dabei erwähnten sie auch nachdenkliche wie amüsante Anekdoten aus der 25-jährigen Berufstätigkeit. Offenbar hatte das Umfeld der Regierungsräte sehr gut recherchiert.

In Zeiten, in denen langjährige Treue zum Arbeitgeber fast zum Makel eines beruflichen Lebenslaufs geworden ist, steht eine Feier, wie ich sie erfahren durfte, beinahe schräg in der Landschaft der Arbeitswelt. Es könnte eine Anregung für andere Arbeitgebende sein, auch ihren treuen Mitarbeitenden von Zeit zu Zeit ein ehrliches Zeichen der Wertschätzung zu geben.

Apropos 25 Jahre – wo sind sie geblieben? Es hat einfach «Zisch» gemacht und ich fand mich als Jubilar wieder.

