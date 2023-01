Stadtbummel Grenchen Mitgestalten erwünscht! Der Stadtbummler macht sich Gedanken zu der Vertretung verschiedener Altersgruppen in der lokalen Politik. Hubert Bläsi Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Gründung des Jugendparlamentes Grenchen im Lindenhaus am 15. September 2021. Mike Brotschi

Alle sind der Ansicht, dass die Zeit rasch vergeht und – alle haben recht. So ist es ebenfalls bei der Gemeinderatslegislatur. Schon bald ist dort wieder die Hälfte der Amtsperiode vorbei. Vielleicht hat sich mein Jahrgangskollege Peter Brotschi deshalb auf Ende 2022 aus dem Gremium verabschiedet. Selber äusserte er sich dahingehend, dass er mit seinem Rücktritt einen Generationenwechsel ermöglichen wolle. Die Aussage ist ehrbar und regt zum Sinnieren an.

Hubert Bläsi. Oliver Menge

Es kommt einer Tatsache gleich, dass es in fast allen Kollektiven schwierig ist, Freiwillige zu finden. Die Bereitschaft zur ungezwungenen Verpflichtung ist in der heutigen Ich-Gesellschaft markant am Schwinden. Diese Erkenntnis stellt sich auch bei mir ein, da ich öfter in die Suche von Nachfolgeregelungen einbezogen werde. Das Ausmerzen von solchen Vakanzen ist im Normalfall mit grossem Aufwand verbunden.

Von der Problematik bleiben unsere Ortsparteien nicht verschont. Selbstverständlich wird bei dieser Feststellung keine Rangliste erstellt. Wenn der Fokus auf das Rekrutieren von möglichen Gemeinderatsmitgliedern gerichtet wird, ist es ein offenes Geheimnis, dass die gewünschte Nachkommenschaft noch schwieriger zu begeistern ist. Besonders, weil man sich bei einer Zusage einer öffentlichen Wahl stellen müsste.

So sind wir gefordert, Lösungen zu finden, um das Milizsystem am Leben zu erhalten. Erste Schritte sind, mit der Schaffung eines Jugendparlaments und dem erweiterten Einbezug von Kindern und Jugendlichen, bereits erfolgt. Den Fokus alleine auf die Jungen auszurichten, ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss.

Für alle anderen Anspruchsgruppen sind Attraktivierungsmassnahmen ebenso vonnöten, um die direkte Demokratie vor Ort zu stärken. Das Engagement in der Politik wie auch das Mitbestimmen in der Gemeinde schaffen bekanntlich ein Verständnis für die spezifischen Inhalte, die anzupacken sind, und die Probleme, die es zu lösen gilt.

Die örtliche Politikverdrossenheit entspricht leider einer Tatsache und bereitet mir Sorgen. Gemeinsam sollten wir deshalb versuchen, die miserablen städtischen Beteiligungen bei den Urnengängen zu korrigieren. Je mehr politisch Interessierte sich mit dieser Absicht generieren lassen, umso attraktiver wird das Besetzen eines öffentlichen Amtes.

Dazu gehört die Erkenntnis, sachlich zu argumentieren und politisch Tätige weniger zu verunglimpfen. Man sollte anerkennen, dass sich diese, basierend auf ihrer Grundhaltung, grossmehrheitlich für das Allgemeinwohl einsetzen. Gegenseitig gelebte Wertschätzung stärkt die Motivation, sich am Geschehen zu beteiligen.

Mein Weggefährte hat mit dem Generationenwechsel wahrscheinlich seinen nachrückenden Kollegen gemeint. Für die Zusammensetzung unserer Gremien ist es meines Erachtens wichtig, einen Mix aus den verschiedenen Altersgruppen zu kreieren. Jeder Lebensabschnitt hat seine Bedürfnisse und Anliegen, welche durch entsprechende Vertretungen eingebracht werden sollten.

In diesem Sinne sind auch die Erfahrenen gefragt. Udo Jürgens hat es in seinem Liedtext «Mit 66 Jahren …» bestens zum Ausdruck gebracht. Der Aussage kommt allgemeine Gültigkeit zu, obwohl sie für Peter und mich aktuell eine besondere Bedeutung hat.

Das laufende Jahr ist für uns alle noch jung. So sei es erlaubt, einen ergänzenden Vorsatz zu empfehlen: Ich nehme aktiv am politischen Leben teil.

