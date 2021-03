Stadtbummel Grenchen Mein Wunschzettel für den Gemeinderat Der Stadtbummler macht sich Gedanken darüber, warum viele die Grenchner Gemeinderäte nicht kennen. Dagobert Cahannes 27.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Plakate für die Grenchner Gemeinderatswahlen at.

Genau 29 Tage dauert es noch bis wir am 25. April die Gelegenheit haben unseren 15-köpfigen Gemeinderat für die Amtsperiode 2021 bis 2025 neu besetzen dürfen. Auf acht Listen treten 61 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl an. Interessant daran ist, dass alle bisherigen Ratsmitglieder sich zur Wiederwahl stellen. Da ich eine Anfrage zu kandidieren abgelehnt habe – ich hatte keine Lust mit 71 als Ältester anzutreten – habe ich mir beim Bummel durch die Stadt einige Gedanken gemacht. Ich habe mich entschieden an dieser Stelle den künftigen Ratsmitgliedern einen Wunschzettel zu unterbreiten.

Ich würde mich freuen, wenn ein Grossteil der Grenchnerinnen und Grenchner bis 2025 unsere «Parlamentarier» mit Namen kennen würden.

Eine spontane und nicht repräsentative private Umfrage hat mir gezeigt, dass heute ein Grossteil der Bevölkerung – ich inbegriffen – die Namen der 15 Bisherigen – wenn überhaupt – nur nach längerem Nachdenken zu Papier bringen konnten. Viele Mitglieder des Gemeinderates bleiben sozusagen «anonym». An ihrem Bekanntheitsgrad müssten die Ratsmitglieder unbedingt arbeiten! Zeigt Euch auch in den nächsten vier Jahren in der Stadt und meldet Euch auch zu Wort. Wir wollen wissen, wie Ihr denkt.

Schön wäre es, wenn man sich im Gemeinderat auf das Lösen von Sachfragen konzentrieren würde und nicht auf Personen zielen würde – seien diese aus dem Rat oder der Verwaltung. Man muss politisch mit den Kolleginnen oder Kollegen nicht immer einverstanden sein. Kein Problem. Aber ein fairer und respektvoller Umgang untereinander ist das, was wir von Euch erwarten dürfen. Persönliche Animositäten sind deshalb fehl am Platz!

Was ich auch wünsche, ist, dass unsere Ratsmitglieder sich für Grenchen und seinen Ruf einsetzen. Zeigt Euch in der Stadt und redet mit den Leuten, und zwar parteiübergreifend! Ich erwarte von Euch, dass Ihr Ideen entwickelt und diese auch unter die Leute bringt. Nur so spürt Ihr den Puls der Bevölkerung. Wir haben z.T. gute Beispiele im bisherigen Rat.

Ein Punkt erscheint mir besonders wichtig. Überlegt Euch was wir Grenchnerinnen und Grenchner tun können, um den Ruf unserer Stadt zu verbessern. Bringt Ideen in den Rat und unterbreitet sie uns. Ich bin überzeugt, dass wir einiges mittragen würden. Als Erstes könnte man mal eine «Charmeoffensive» starten. Wieso könnten unsere Musikkorps nicht mal an einem Wochenende – so Corona dies bald einmal möglich macht – nach Solothurn fahren und dort einmal mitten in der Stadt ein Konzert geben. Wetten, dass die Solothurner staunen würden.

Also – Wählen heisst auch aussuchen. Auf eine gute Wahl!