Stadtbummel Grenchen: Was hat Erling Haaland mit Grenchen zu tun?

STADTBUMMEL GRENCHEN Könnte Erling Haaland ein Grenchner Stadtbummler werden? Was hat der Star-Fussballer, der für Manchester City spielt, überhaupt mit Grenchen zu tun? Schon bald sehr viel, wie der Stadtbummler weiss. Roger Rossier

Erling Haaland spielt aktuell für Manchester City und wird neuer Markenbotschafter für die Grenchner Uhrenfirma Breitling. Jon Super / AP

Auch Nicht-Fussballinteressierte könnten den Namen Erling Haaland inzwischen kennen. Obwohl der Fussballstar erst 22 Lebensjahre in den Beinen hat, knackte er schon etliche Rekorde der verschiedenen Torjägerstatistiken. So schoss er zum Beispiel in Deutschland und England in nur 101 Pflichtspielen 104 Goals.

Doch was hat dies mit Grenchen zu tun? Der Torgarant wird Markenbotschafter der in Grenchen domizilierten Sport- und Nobeluhren-Herstellerin Breitling.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1884 hat Breitling eine bewegte Firmengeschichte hinter sich. Zu den erfreulichen Augenblicken zählt gewiss das Jahr 1965, als Sean Connery, bekannt als James Bond, im Film «Thunderball» eine Breitling Uhr trug. Der Sekundenzeiger dieser mit einem Geigenzähler ausgestatteten Uhr konnte im Film die radioaktiven Strahlen messen.

Dank der «Breitling Top Time Chronograph» wusste Agent 007, ob der Bösewicht Emilio Largo, der die Vereinigten Nationen erpressen wollte, Atombomben besass.

An dieser Stelle könnte man den Bogen von 1965 zu heute spannen. Immer noch drohen Bösewichte wie damals Emilio Largo. Sie bescheren uns unschöne, neue Wörter wie Gaspreisdeckel oder Energiemangellage. Niemand wird verschont.

Die dunkelsten Weihnachten dieses Jahrhunderts stehen uns bevor. Ohne zu wissen, wie viel Strom man damit wirklich einsparen kann, ist diese Einschränkung ein für alle Menschen sichtbares Zeichen. Das alte, in meiner Jugend oft gehörte Sprichwort «Spare in der Zeit, dann hast du in der Not», gewinnt wieder an Aktualität.

Ich bin in einem Haushalt gross geworden, das weder Fernseher noch Kühlschrank kannte. Da Briketts und Holz zu teuer waren, wurde im Winter nur ein Zimmer beheizt. In diesem Raum verdienten sich meine Eltern nach einem Fabriktag mit Heimarbeit ein paar Batzen dazu. Oft arbeiteten sie, bis die Mitternachts-Nachrichten aus dem alten Radio die Stille durchbrachen.

Nicht selten half ich mit, da ich mit meinen Kinderfingern und (damals) guten Augen die Uhrenteilchen schneller als meine Eltern in die Uhrenwerke schrauben konnte.

Viele Leute, die sich zwar Fleisch aber noch keinen Kühlschrank leisten konnten, mieteten sich zu dieser Zeit im Luterbacherhaus an der Rainstrasse ein Kühlfach. Mein Vater erklärte mir, dies seien «Mehr-Bessere», die sich Kühlräume und Fleisch leisten könnten.

Doch zurück zu Erling Haaland. Vielleicht besucht er als Markenbotschafter in naher Zukunft den Hauptsitz der Firma Breitling und wird durch Grenchen bummeln. Vielleicht könnte man ihn zu einem Probetraining mit den Junioren unserer Stadtvereine überreden.

Träumen darf man. Auch davon, dass die tapferen Menschen, die nur zwei Flugstunden von hier entfernt leben, wie einst James Bond gegen das Böse gewinnen werden.

