Stadtbummel Grenchen: Pressieren statt Bummeln

Stadtbummel Grenchen Keine Zeit zum Bummeln – pressieren ist angesagt! «Jetz muesch de langsam pressiere», heisst der geflügelte berndeutsche Ausdruck. Das mussten sich die Spieler der Eishockey-Nationalmannschaft am Donnerstagabend während mehr als zwei Drittel gedacht haben, als sie einem Rückstand hinterherliefen. Oliver Menge 28.05.2022, 05.00 Uhr

26.05.2022; Helsinki; Eishockey Nationalmannschaft - IIHF Weltmeisterschaft 2022 - Schweiz - Vereinigte Staaten von Amerika; Die Schweizer enttäuscht nach dem Spiel, das sie 3:0 verloren haben. Urs Lindt / freshfocus

Im Viertelfinale sind sie ausgeschieden, die Eis-Genossen. Ausgerechnet gegen die USA, Mann, hat sich der Stadtbummler genervt! Sieben Spiele hat die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in der Vorrunde gewonnen, gegen Canada und Dänemark sogar hervorragend gespielt und wurde verdient Gruppensieger.

Dann das. Ein erstes Drittel zum Vergessen, dann einem Zweitore-Rückstand nachgerannt – vergebens. Sie haben pressiert, die Jungs im roten Dress, aber gereicht hat es leider dann doch nicht.

Vielleicht hätten sie doch lieber etwas gebummelt, die Amis pressieren und Fehler machen lassen, sich müde laufen lassen, wer weiss. Aber eben, sie dachten wohl, sie müssten pressieren. Und überhaupt: als Zuschauer und Schweizer Fan, der ein paar Mal an eine WM fuhr, ist der Stadtbummler noch lange nicht als Experte qualifiziert.

Aber er weiss: In naher Zukunft ist in Grenchen Pressieren angesagt und Bummeln verboten: Da wäre zum Beispiel die Tour de Suisse, die ihren Schatten schon vorauswirft: Am Montag findet eine Rundfahrt auf der Strecke mit Ex-Radrennprofi Fabian Cancellara statt. Wetten, der bummelt nicht? Ob da all die Begleiter wohl mithalten können? Ganz zu schweigen von seinen noch aktiven Berufskollegen, die bummeln wohl auch nicht, um dann in 15 Tagen ins Ziel zu kommen.

Bummeln darf man auch nicht an der Tankstelle, sonst geht der Preis tatsächlich durch die Decke, bevor man fertig ist mit der Tankerei. Und das Geld ist weg, schneller, als einem lieb ist. Man darf und sollte sich die Frage stellen, in wessen Taschen es dann landet. Es gibt bestimmt ein paar, die auch hier in der Schweiz dafür in Frage kommen. Das sind dann auch die, die allfällige Preissenkungen nur bummelnd weitergeben, während sie umgekehrt enorm pressieren.

Die Preise steigen überall. Wahrscheinlich wird das auch noch eine ganze Weile so bleiben. Und wäre jetzt Mia, würde vielleicht ein Marktschreier an einem Stand rufen: «Pressiert, liebe Leute und kauft, was euch gefällt, bevor es das Doppelte kostet.»

Apropos Mia: Der Lunapark bei der Badi hat nur noch heute und morgen offen. Wer also nochmals auf die Bahnen möchte, muss sich beeilen – pressieren.

Nur im Not-Coop darf man bummeln: Da ist jetzt alles so nahe beieinander, dass man viel weniger Zeit braucht, um einzukaufen. Der Bummler findet das äusserst praktisch. Weil: Er hat keine Zeit, muss pressieren.