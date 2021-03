Stadtbummel Grenchen Kein Zweifel, die Wirte wären bereit Der Stadtbummler macht sich Gedanken zur Pandemie und zu den Wahlen. André Weyermann 06.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tisch- und Stuhldepot des Hotel Restaurant Passage Andreas Toggweiler

Kein Zweifel, die Grenchner Beizen wären für eine Öffnung zumindest der Terrassen bereit. Ein kleiner Bummel nur schon im Bereich Postplatz-Marktplatz offenbart an verschiedenen Orten akkurat gestapelte Stühle, Tische und Bänke, die nur darauf zu warten scheinen, aufgestellt und dann endlich wieder von Gästen besetzt zu werden. Wann dies der Fall sein wird, steht bekanntlich in den Sternen, beziehungsweise wird von Politikern, Epidemiologen und teilweise schwer verstehbaren oder zumindest interpretationsbedürftigen Grössen wie Reproduktionszahl, Inzidenz, Positivrate etc. bestimmt.

Ansonsten sind in der Innenstadt erstaunlich viele unmaskierte Köpfe, allein, zu zweit oder in Gruppen anzutreffen. Auch um den Mindestabstand foutieren sie sich zumeist. Ein untrügliches Indiz dafür, dass Wahlen anstehen und Parteien jeglicher Couleur mit ihren Kandidierenden auf Plakaten um Stimmen werben. Nun, diese werden schon am Montag verschwunden sein und hoffentlich schon bald wieder vermehrt mit Menschen aus Fleisch und Blut im Stadtbild ersetzt.

Pikanterweise fällt der Internationale Frauentag vom 8. März heuer exakt auf den Tag nach der «geschlagenen Schlacht» um die Kantons- und Regierungsratswahlen. Dieser Frauentag, der übrigens seit 1911 begangen wird, wird bekanntlich insbesondere von der kommerziellen Blumenzunft angepriesen und beworben. Teilweise derart penetrant, dass es tatsächlich Personen geben soll, welche die Initiierung dieses Anlasses nicht der Frauenrechtsbewegung, sondern geschäftstüchtigen Vertretern der Floristen zuschreiben. Wie auch immer: Schauen wir mal, ob die Blumen am Montag als Ausdruck der Freude für die Frauen gewertet werden können, da sie endlich eine adäquate Vertretung im Parlament erhalten, oder ob es sich sozusagen wieder um «Fleurs du Mal» handelt.

Oftmals wird ja angesichts der grossen Anzahl an Kandidierenden von einer Qual der Wahl gequasselt. Der Stadtbummel hält dies für ausgemachten «Quatsch mit Sosse». Freuen wir uns doch, zur Wahl gehen zu dürfen, nach Herzenslust zu panaschieren oder zu kumulieren (oder auch nicht). In diesem Zusammenhang eine Bitte: Tun sie ihren Wahlwillen doch mit einer einigermassen leserlichen Handschrift kund. Dieses Anliegen kommt von Herzen, allerdings ehrlich gesagt nicht ganz uneigennützig. Dem Stadtbummler kommt nämlich zum ersten Mal in seinen Jahrzehnten in der Stadt die Ehre zu, im Wahlbüro tätig sein zu dürfen. Für Ihr kleines Entgegenkommen danken er und natürlich alle anderen Mitarbeitenden beim Auszählen herzlich.