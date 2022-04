Stadtbummel Grenchen zum Krieg und dessen Auswirkungen

Stadtbummel Grenchen «Ich wäre gern eine Heldin gewesen» Unsere Stadtbummlerin beschreibt eindrücklich die Ohnmacht angesichts des schrecklichen Kriegs in der Ukraine, die Gefühle und Gedanken, die sie bewegen. Brigitte Stettler Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Flüchtlinge aus der Ukraine im Bundesasylzentrum in Chiasso, am Donnerstag, 17. März 2022. Keystone

Heldin. Ein wenig Heldin wär’ ich gern gewesen in den letzten Wochen. Tapfer, mutig, unmissverständlich in meinen Taten, meinen Äusserungen. In grösster Kriegsgefahr auszuharren, meine Heimat verteidigen. Hat nicht geklappt. Mir einzugestehen, dass so gar kein Tröpflein Heldenblut durch meine Adern fliesst das macht mich traurig. Mir bewusst zu machen, dass ich fliehen würde vor dem Krieg, nicht bleiben und nicht kämpfen.

Mir bewusst machen, dass mir dieser Krieg in der Ukraine erst vor Augen führt, wie gleichgültig ich bis heute auf alle anderen Kriege in der Welt reagiert habe. Weit weg waren sie und die Flüchtlinge sprachen nicht nur eine andere Sprache als ich, nein, sie sahen auch anders aus und stammen aus einem mir fremden Kulturkreis.

Jetzt ist der Krieg näher gerückt. Wieder kommen Flüchtlinge. Dieses Mal sind es vor allem Frauen mit Kinder, die unseren Schutz benötigen. Ich schäme mich, viel zu lange weggeschaut zu haben. Ich schäme mich dafür, zu wenig getan zu haben und auch dafür, heute zu wenig zu tun. Ich habe Geld gespendet und an der Solidaritäts-Kundgebung für die Ukraine auf dem Märetplatz war ich dabei.

Riskiert allerdings habe ich nichts. Ich darf das Wort «Krieg» in unserem Land, in meiner Gemeinde aussprechen, ohne dafür ins Gefängnis geworfen zu werden. Wie wichtig Demokratie ist, das ist mir in letzter Zeit klar geworden wie nie zuvor. Wie wichtig es ist, sagen zu können, was man denkt. Sich gegen Rassismus und Antisemitismus wehren dürfen. Dem Faschismus, dem Populismus entgegen zu halten. Aufzustehen gegen Diktatoren.

Nein, ich bin keine Heldin. Ich bin ein Feigling. Letzte Woche hörte ich zufällig einem Gespräch zu, das zwei Paare miteinander führten. Erstens einmal beklagten sie sich bitterlich über den hohen Benzinpreis. Dann darüber, dass es absolut unnötig sei, hier Flüchtlinge aufzunehmen, die uns braven Schweizern um unseren Wohlstand brächten. Schliesslich gebe es hierzulande genug arme Menschen um die man sich kümmern könne und schliesslich sei der Putin gar nicht so schlimm wie alle sagten.

Ich hörte also diesem Gespräch zu, mir rauschten die Ohren, mir wurde übel, ich ballte die Fäuste und ich sagte nichts. Ich mischte mich nicht ein, die Fäuste blieben in der Tasche und ich schlich mich davon. Mit schamrotem Kopf und ganz viel Säure im Magen. Demokratie jedoch muss und darf halt auch ganz andere Sichtweisen aushalten als die eigene.

Nein, ich bin keine Heldin. Ich bin nicht wie der Bauer Schwaller aus Recherswil, der einfach mal an die ukrainische Grenze fuhr und eine geflüchtete Familie zu sich nach Hause nahm. Ganz selbstverständlich.

Und ganz selbstverständlich ist es wieder Frühling geworden und ich freue mich darüber. Draussen zu sitzen. Friedlich. Mit Freunden zu essen. Friedlich. Dem Vogelgezwitscher zuzuhören und nicht einem Fliegeralarm. Im Wohnzimmer zu lesen und nicht in einem Bunker. Ich wünsche mir, dass der Frühling lange anhält. Ich wünsche mir, dass Frieden einzieht in die Ukraine. Ich wünsche mir, dass der Hass überall weniger wird. Ich wünsche mir, dass unsere Solidarität mit den Flüchtlingen aus aller Welt ganz lange anhalten wird.

Ich wünsche mir, dass auch wir mit etwas weniger vom immer noch Vielen auskämen und es für alle überall reichen würde, dass wir teilen lernen. Ich wünsche mir ganz viel Hoffnung, auch Freude, Lachen, sogar Übermut. Im Radio höre ich den Song der «Ersten allgemeinen Verunsicherung». Der Refrain lautet: «Das Böse ist immer und überall». Ich fühle mich danach ebenfalls allgemein verunsichert.

Aber ich werde mich auf die Suche nach dem Guten machen, das da auch ist. Immer noch. Überall. Vielleicht verborgener, versteckter als das offensichtlich Böse. Ich weiss, dass ich fündig werde. Ich werde es Sie wissen lassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen