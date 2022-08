Stadtbummel Grenchen: Kein Fernweh - nur Heimweh

Stadtbummel Grenchen «Ich kenne kein Fernweh, nur Heimweh» Die Stadtbummlerin ist jemand, der lieber zu Hause in Grenchen bleibt, als in der Welt umherzureisen. Brigitte Stettler Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das wäre wohl nichts für unsere Stadtbummlerin: «James Bond-Island» in Thailand. Markus Zwyssig (uz)

Ich habe Grenchen und Grenchen hat mich wieder. Die Ferien sind zu Ende, alles nimmt seinen alltäglichen Lauf. Und jetzt kann ich es ja zugeben. Ich reise nicht gerne. Ich höre zwar anderen Menschen gerne zu, wenn sie mir ihre Urlaubsgeschichten erzählen, lese gerne Reiseberichte über ferne Länder, aber am wohlsten bin ich zu Hause.

Ich bin ein Heimweh-Titti und war es schon immer. War ich bei meiner Grossmutter in den Ferien, so brach ich spätestens nach drei Tagen schluchzend über dem Stubentisch zusammen, wollte mein Köfferchen packen und so schnell wie möglich den nächsten Zug besteigen.

Mein Vater war auch so wie ich. Kein Reisender, ein Bleibender. Ihm fehlte, wie mir, das Gen des Fernwehs, der Reiselust. Der Rest meiner Familie war da ganz anders unterwegs und so flog meine Mutter beispielsweise allein nach Kanada und mein Vater blieb hochzufrieden in seinen vier Wänden.

Unternahmen meine Eltern doch einmal eine Fahrt nach Frankreich oder Belgien, per Auto natürlich, denn mein Vater war ein leidenschaftlicher Autofahrer, so wusste einzig meine Mutter, wohin die Reise gehen sollte und vor allem, wie das Ziel zu erreichen war. Sie konnte perfekt Karten lesen und auch das ist etwas, was weder mein Vater beherrschte und ich schon gar nicht.

Ich erinnere mich daran, dass meine Schulklasse einmal an einem Orientierungslauf teilgenommen hat. Ach ja, meine Freundin und ich sassen Stunden später tatsächlich vollkommen orientierungslos an einer Waldlichtung und warteten eine kleine Ewigkeit, bis uns endlich jemand fand.

Auch in Schaffhausen fand ich zwar den Munot, den Weg zurück zum abgemachten Treffpunkt leider nicht mehr. Es grenzt an ein Wunder, dass ich mich hier in Grenchen zurecht finde. Ich kenne sogar die meisten Strassennamen und selbst Abkürzungen dort- und dahin können mich nicht mehr schrecken. Das kommt davon, dass ich wie erwähnt nicht gerne weggehe von dort, wo ich mich heimisch und vertraut fühle.

Vor ein paar wenigen Wochen jedoch, als die Hitze und die «Tröchni» hier fast nicht mehr auszuhalten waren, da entschloss ich mich, für ein paar Tage ein hoffentlich kühleres, mir allerdings seit frühester Kindheit vertrautes Dorf in den Bergen wieder einmal zu besuchen. Dorthin, wo ich mich einmal beim Beerensuchen im Wald verirrte! Wir packten also unsere Taschen, nahmen den Zug und als dieser ab Chur höher und höher stieg, da machten wir bereits ein frisches, angenehmes Lüftlein aus.

Und weiter ging die Fahrt. Durch Täler, über Schluchten und leider auch an fast ausgetrockneten Flussbetten entlang. Doch, wir haben die paar Tage genossen. Assen Capuns, Pizockels und Maluns, tranken Veltliner und trafen einige, ganz spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner.

Einer ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Er wohnt in Laupen und ist sehr viel mit dem Töff unterwegs. Mit diesem fährt er über möglichst viele Pass-Strassen, deren Namen er nicht unbedingt kennen muss, Hauptsache der Kilometerstand stimmt am Ende des Tages. Und der muss hoch sein, sonst sei das ein verlorener Tag.

Dies und viel mehr erklärte er uns, als er mit grossem Appetit eine Forelle verspeiste, uns fragte, wo genau er sich denn nun befinde und ob er mein übrig gebliebenes Essen noch haben könne, Töfffahren mache eben hungrig. Ich müsste lügen, wenn ich seine Art des Reisens verstanden hätte, dass er zeitweise aber nicht mehr wusste, wo er war, das kam mir irgendwie bekannt vor.

Nach ein paar Tagen Kühle und mehreren Plättlein mit Bündnerfleisch, Salsiz und Alpkäse, da zog es mich mit aller Kraft nach Hause. Nach Grenchen. Zurück in die Hitze, in die «Tröchni», ausgestattet immerhin mit trockenem Humor im Rucksack. Ich kenne kein Fernweh, nur Heimweh, damit muss ich leben. Und um diesem aus dem Weg zu gehen, tue ich das Allerklügste: Ich bleibe schlicht und einfach hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen