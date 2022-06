Stadtbummel Grenchen Grenchen und die Prominenz Die Uhrenstadt wird eher selten von Prominenz besucht. Doch in diesem Jahr sieht es ein wenig besser aus, meint der Stadtbummler. Und erinnert an die Prominenz, die ursprünglich aus Grenchen stammt oder sogar noch hier ist. Oliver Menge Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Seit das Bundesamt für Wohnungswesen seine Zelte in Grenchen abgebrochen hat, gibt es wenige Anlässe, an denen Vertreter der Bundesregierung ihre Aufwartung in der Uhrenstadt machen.