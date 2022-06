Die Hochs und Tiefs von Grenchen

Stadtbummel Grenchen Grenchen, die (Ge)Zeit(en)-Stadt Stadtbummlerin Claudia Dahinden führt die «Labelserie» zu Grenchen fort und wird dabei etwas philosophisch. Claudia Dahinden Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grenchner Marktplatz an einem Feiertag: Die Stadt hat schon viele Hochs und Tiefs durchlebt. Andreas Toggweiler

Wenn man an einem Feiertag früh aus den Federn muss und durch die Stadt fährt, ist das ein gespenstisches Gefühl. So ging es mir letzten Donnerstag, als ich um halb neun morgens die fast menschenleere Kirchstrasse hochfuhr. Fast, weil mir auf der Höhe der «Höufti» eine Mutter mit ihrer Tochter entgegenkam, letztere im cremefarbenen Ministrantengwändli, auf dem Weg zur Kirche und – so mutmasste ich – zur Fronleichnamsfeier.

Dank dem noch präsenten letzten Stadtbummel von André Weyermann erinnerte mich der Anblick sofort an die erfundene Fronleichnamsschlacht in der «Uhrmacherin», bei der des Pfarrers Stola mit Bierschaum in Berührung kam, rührte aber auch an meine römisch-katholischen Lehrjahre von Kommunion über Fastenopfersäckli bis zum farbenfrohen «Hungertuch» im Religionsunterricht.

Keine besonders spannenden, aber auch keine schlechten Erinnerungen; auf der Skala meiner Erinnerungen gibt es sowohl im oberen als im unteren Bereich auffälligere Ausschläge; die Hochs und Tiefs des Lebens, die wir alle kennen und die uns prägen. Und so prägen sie auch Länder, Regionen und Städte wie die unsere.

Grenchen kennt Sonnenseiten und Schattentäler: Den Angriff der Franzosen im 18., den Durchmarsch der Bourbaki-Armee im 19. Jahrhundert; die Golden Fifties, als der Rubel rollte, den wirtschaftlichen Einbruch Anfang der Siebzigerjahre. Sie kennt Scheitern und Erfolg und gibt nicht auf, und darum hat sie eine Zukunft– die Achse der Zeit, die von hier wegführt in ein ungewisses Land.

Ungewiss, da Zeit bekanntlich relativ ist und manchmal, wie BBC’s Doctor Who sagen würde, «wibbly wobbly timey wimey» sein kann, auch für Grenchen.

Was kommt in den Stadtpark? Die Wunschliste ist bekanntlich lang, wie diese Zeitung es formuliert hat, und reicht von neuer Beleuchtung und Bänken bis zu einer Waldbühne. Wann kommt der Bootshafen, wie wird der neue Südbahnhof aussehen? Wo kann Italgrenchen künftig Fussball spielen? Immerhin haben wir gerade erfahren, dass das Kunst-Schaulager von Hanspeter und Christine Rentsch diesen Herbst plangemäss bezogen werden kann.

Die Zukunft darf kommen, und wenn ich die begonnene Reihe der «Grenchen-Labels» fortführen würde, so ist Grenchen für mich auch Zeit- oder Gezeiten-Stadt: Verwurzelt in einer bewegten Vergangenheit, blickt sie mit Stolz auf ihre Erfolge und unerschrockenen Auges auf ihr Scheitern, integriert beides und zieht daraus Kraft und Vertrauen für die Zukunft; fest stehend auf dem Boden der Gegenwart, weil nur auf diesem Boden gelebt, gehandelt, geschaffen und geprägt werden kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen