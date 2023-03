Stadtbummel Grenchen: drei Jahre nach der Pandemie

Stadtbummel Grenchen Es ist wieder möglich Vor drei Jahren bestimmten die Coronamassnahmen das Leben. Zum Glück hat sich die Normalität wieder etabliert: Soziale Kontakte sind erlaubt und willkommen und es finden wieder Veranstaltungen statt. Der Stadtbummler findet das ausserordentlich gut. Hubert Bläsi Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Grenchner Fasnacht 2023, Kinderumzug KiGa Perron 3 und Witmatt mit dem Motto «Bäume im Wandel der Jahreszeiten». Bild: Oliver Menge

Wie wenn es heute wäre, erinnere ich mich an das markante Ereignis vor fast drei Jahren. Um die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz einzudämmen und um die Bevölkerung und die Gesundheitsversorgung zu schützen, beschloss der Bundesrat am Freitag, 13. März 2020, einschneidende Regelungen. Er diktierte unter anderem die Teilnehmerzahl an Veranstaltungen, das gegenseitige Abstandhalten und verordnete allen Schulen den Fernunterricht.

Stadtbummler Hubert Bläsi. Bild: zvg

Immer mehr Leidende kämpften gegen Symptome der Viruskrankheit oder mussten sich gar hospitalisieren lassen. Auch die Bedeutungen von Wörtern wie Lockdown, Contact Tracing, Inzidenz wurden schmerzvoll erkennbar. Wenn jetzt ein Aufschrei im Sinne von «das Thema nervt» ertönt, kann ich das verstehen, denn wir alle haben genug erlitten und durchlebt.

Umso toller ist es, wie wir in den letzten Wochen in unserer Stadt wieder etliche Anlässe kultureller, sportlicher wie auch närrischer Art durchführen durften. Dabei ist immer wieder bemerkenswert, mit welch positiven Fähigkeiten die Organisierenden ausgestattet sind und in welch guter Qualität die Veranstaltungen über die Bühne gehen – Chapeau!

Aktuell beteilige ich mich selber am Aufgleisen von Projekten, welche dann in Grenchen zur Umsetzung gelangen sollen. So wird der Bedarf an Einsatz und Aufwand persönlich erkennbar, was das Verständnis für andernorts festgestellte Detailmängel zusätzlich erhöht.

Wie auch immer, die jetzt wieder erlebbaren Gemeinschaftserlebnisse, bei welchen man sich in unmittelbarer Nähe gegenseitig austauschen kann, sind wertvoll. Und, obwohl die neue Freiheit etwas Tolles ist, staune ich über das rasche Verschwinden der damals auferlegten Massnahmen. Nach der lange herrschenden Maskenpflicht kommt es sogar vor, dass man maskenfreie Personen wieder neu memorieren muss.

Wie wichtig uns soziale Kontakte sind, zeigt sich vermehrt nach Sitzungen. Nachdem die Traktanden abgearbeitet wurden, geht man nun öfter wieder «eis goh zieh». Dort besteht die Möglichkeit, Neuigkeiten auszutauschen, frei gewählte Themen zu diskutieren oder auch nur zuzuhören.

Anlässlich einer solchen Runde wurde zum Beispiel die Frage aufgeworfen, ob es nicht wertvoll wäre, wenn es in Grenchen auch ein Sterbehospiz gäbe. Selbstverständlich wurde das Ansinnen bejaht und man besprach, wo eine allfällige Örtlichkeit zur Verfügung stehen könnte, respektive was zur Verwirklichung benötigt würde.

Nach dem geführten Dialog lag die Lösung nicht auf dem Tisch. Es zeigt aber, wie im gegenseitigen Gespräch Steinchen ins Rollen kommen und dadurch vielleicht eine Lawine ausgelöst wird. Bei der Verabschiedung haben wir uns dann gegenseitig, wie früher üblich, umarmt. Solche wohltuenden Erlebnisse wirken stärkend und sind deshalb bedeutsam.

Um das Informationsbedürfnis für das Erkennen von Events zu stillen, kann man die örtlichen Printmedien konsultieren oder die Homepage «jurasonnenseite.ch» besuchen. Dort erfährt man unter anderem, was die Stadt Grenchen sowie die Gemeinden Bettlach und Lengnau im Angebot haben. Nutzen Sie doch gegebene Möglichkeiten und stillen Sie den Durst nach menschlichen Kontakten. Es wird sich lohnen – se la wi.

