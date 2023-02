Stadtbummel Grenchen von einer Nicht-Fasnächtlerin

Stadtbummel Grenchen Es fasnachtet sehr, aber Se La Wi! Nach zwei Jahren Ruhe ist die Fasnacht zurück – und wie! Ihr auszuweichen geht nicht, stellt die Stadtbummlerin fest. Also gibt sie sich als würdige «Verliererin». Denn eines will sie bestimmt nicht sein: Eine Spassbremse! Claudia Dahinden Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Stadtbummlerin Claudia Dahinden. Oliver Menge

Als es mich am Donnerstag um 5.18 Uhr aus dem Schlaf riss, weil es dussen trommelte und bimmelte, musste ich der Wahrheit ins Auge schauen: Nach zwei Jahren Ruhe war die Fasnacht zurück. Seit diesem Moment ist alles anders: Es holeiet in den Strassen, die Konfetti fliegen, in den Beizen krachen die Guggen und verseln die Schnitzelbänkler; auf dem Märetplatz drehen die Fahrgeschäfte, und alles verschlingt Magenbrot und allerlei Gesöff in gewaltigen Mengen.

Lunapark auf dem Marktplatz in Grenchen. Oliver Menge

So ist das Leben, oder eben: Se La Wi. Natürlich könnte man sich freuen mit allen, die sich seit der letzten Fasnacht 2020 nach ihren närrischen Tagen sehnen und endlich wieder zum Zug kommen. Und um nicht als Spassbremse zu gelten, macht man das – zumindest nach aussen. Daheim, im stillen Kämmerlein und in den unbewachten Gehirnregionen, fragt man dann doch: Muss das wirklich sein? Was genau ist so toll daran? Und ganz heimlich: Hätte sich das nicht verhindern lassen?

Doch die Fasnacht bricht nicht plötzlich herein, sie schleicht sich hinterlistig an uns heran. Am ölften Ölften feiern die Fasnächtler schon, dass es losgeht; an Hilari folgt der zweite Streich, und dann blitzen sie überall auf, die unheimlichen Vorzeichen. In Grenchen natürlich s Göscheli, das sich über alles, jedes, alle und jeden auslässt und auch nicht vor Verleumdungen über eusebianische Besäufnisse haltmacht.

Dieses Jahr, denn Neuerungen müssen sein, steigt vor der Fasnacht die Goschenacht als letzter Vorbote der immer näher rückenden Narrenzeit, und dem Fasnachtsmuffel wird gschmuch und gschmucher.

14. Goschenacht im Parktheater Grenchen. Carole Lauener

Ein anderer Virus, der den fasnächtlichen aufhalten könnte, ist nicht in Sicht, und so bleibt nur ein persönlicher Versuch, dem drohenden Treiben Einhalt zu gebieten, mit der Teilnahme am ersten Treffen des Buchclubs der Literarischen Gesellschaft am Vorabend der drohenden Chesslete.

Dort feierten wir in angeregtem Geplauder all die literarischen Schätze, die wir gelesen haben, und delektierten uns an Erinnerungen an Buchschmankerln unserer Kindheit wie «TKKG», «Fünf Freunde» und natürlich der «Hanni und Nanni»-Reihe, nach deren Lektüre wir alle ins Internat gewollt hätten, vor allem wegen der Mitternachtsfresspartys im Schlafsaal mit heissen Würstchen auf dem Spirituskocher und riesigen Torten mit Schlagsahne.

Nach dem abschliessenden Austausch von Buchtipps ging’s nach Hause, doch die Hoffnung, dass so ein hochkultureller Abend die anarchischen Tage aufhalten könnte, erfüllte sich nicht. Und so kam achtzehn ab füfi am Morgen, und ich begriff, dass diese Sache grösser ist als ich.

Soll’s geben, bei nicht einmal mehr einen Meter sechzig ab Boden. Und wenn ich es nicht verhindern kann, so gebe ich die würdige Verliererin; heute am Siebni an der Street-Gugge-Night oder morgen am Viertuabzwöi am Umzug.

Am Montag, sehe ich im Fasnachtsprogramm, wäre Ruhepause. Die würde ich gern in Anspruch nehmen, aber vor einigen Wochen habe ich mit einem alten Freund ein Mittagessen abgemacht. Wir haben uns dafür völlig unbedarft den 20. Februar ausgesucht. Treffpunkt: Die Stadt, in deren Umgebung er schon länger wohnt. Luzern am Güdismäntig. Wird sicher rüüdig schön, und wenn doch nid: Jä – Se La Wi!

