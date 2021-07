Stadtbummel Grenchen: Schwarzfahrer sind nicht wirklich schwarz

Stadtbummel Grenchen Die Tücken mit den Farben Der Stadtbummler geht der Ver(w)irrung nach, die die Verwendung von Farben bei gewissen sprachlichen Begriffen leider immer häufiger nach sich zieht. Roger Rossier 24.07.2021, 05.00 Uhr

Kontrolleure der VBL kontrollieren die Tickets auf der Suche nach Schwarzfahrern.



Manuela Jans (neue Lz) / Neue Luzerner Zeitung

Von Zeit zu Zeit fallen mir am Strassenrand Männer in uniformähnlichem Outfit und mit einer Umhängetasche ausgerüstet auf, vor denen plötzlich ein BGU-Bus hält und sie einsteigen lässt, obwohl an diesem Ort keine Bushaltestelle existiert. Vermutlich kontrollieren diese Männer, ob die Fahrgäste gültige Fahrkarten besitzen. Sie suchen also nach Schwarzfahrern oder -fahrerinnen.