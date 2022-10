Stadtbummel Grenchen: ‹Kein Mensch muss müssen›

Stadtbummel Grenchen «Das müsste so sein» «Kein Mensch muss müssen.» Dieses Zitat stammt aus dem Lessing-Drama «Nathan der Weise» aus dem Jahr 1779. Mittlerweile dient die Aussage zigfach als Diskussionsgrundlage. Der Stadtbummler Hubert Bläsi gewichtet an drei Beispielen aus Grenchen den Inhalt. Hubert Bläsi Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Der Stadtpark Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Erstens geht es um den Grenchner Stadtpark, welcher attraktiver gestaltet werden soll. Aus meiner Sicht ein sinnvoller Ansatz, der dem interessierten Teil der Bevölkerung einen tollen Zusatznutzen bringt. Die Baudirektion wurde deshalb beauftragt, Varianten auszuarbeiten. Was ‹muss› sie nun beachten?

Aus meiner Optik sollte eine moderne Infrastruktur vorgeschlagen werden, welche möglichst viele Aktivitäten zulässt. Nebst Strom und Wasser gehört für die wärmere Jahreszeit eine kleine Tribüne dazu. So würden Vorführungen (Musik, Film, Theater) mit geringerem Aufwand ermöglicht. In diesem Beispiel wird dann demokratisch eruiert, was umgesetzt werden ‹muss›, respektive darf.

Zweitens wurde in unserer Stadt bekanntlich nicht bloss eine markante Kult-Uhr erfunden, auch die Gewichtung von Kultur an sich geniesst ihren Stellenwert. Selbstverständlich weiss ich, dass kulturaffine Menschen überzeugt sind, man ‹müssste› mehr ermöglichen.

Aktuell stellt ein grossartiges Projekt, welches durch die Eigeninitiative des Ehepaares Rentsch auf dem Bürgi-Areal umgesetzt wird, ein Highlight dar. Zusammen mit dem neu erbauten, modernen Kunst-Schaulager und dem akribisch renovierten Kutscherhäuschen, entsteht in Grenchen eine wunderbare Kulturstätte. Schön, wenn nicht das Müssen im Vordergrund steht, denn vor allem das Wollen sorgt für positive Ergebnisse.

Das dritte Beispiel bezieht sich auf die gute Nachricht aus Bundesbern. Zusammen mit Bettlach und Lengnau erhalten wir aus dem Agglomerationsprogramm Geld, um die Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. Besonders erfreulich zu erwähnen ist, dass man mit der Umgestaltung des Bahnhofplatzes bereits früher als erwartet starten kann.

Dieser Erfolg ist auf die engagiert geführten Vorarbeiten zurückzuführen. Die Eingaben hätte man nicht machen ‹müssen›, die Gutsprache von Beiträgen wäre dann einfach an uns vorbeigegangen. Für das gezeigte Engagement gebührt deshalb allen Beteiligten ein verdientes Dankeschön.

Was bei den Projekten nicht vergessen gehen darf, ist ein Anliegen, welches tatsächlich einem grossen Bedürfnis entspricht und mit den erwähnten Beispielen verknüpft werden kann. Dazu ergänze ich meinen Eingangsspruch: «Kein Mensch muss müssen – ausser er müsste müssen».

Beim oben erwähnten Privatprojekt wurde sicherlich diskussionslos eine Toilettenanlage installiert. Im öffentlichen Raum ist es leider anders. Die meisten Argumente die gegen das Errichten sprechen, kann man verstehen. Allerdings gibt es heute Systeme, die das Ganze einfacher gestalten.

In vielen Städten - auch in unserer Nähe - sind solche Einrichtungen nutzbar. Diesem Erfordernis ‹muss› deshalb beim Planen, sowohl im Park wie auch beim Bahnhof Süd, das nötige Gewicht beigemessen werden. Es nützt nichts, wenn in den Bahnhöfen Anlagen vorhanden sind, welche wegen Unbelehrbaren geschlossen bleiben. Es wäre deshalb wichtig, die SBB würde getreu dem Motto «wir müssen nicht - aber wir wollen» handeln.

