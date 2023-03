Stadtbummel Grenchen zum Handygebrauch

Stadtbummel Grenchen Das Handy ersetzt nicht das Gespräch von Angesicht zu Angesicht Unsere Stadtbummlerin nervt sich unter anderem darüber, unfreiwillig am Leben anderer teilnehmen zu müssen, weil jedermann und jede Frau ungeniert am Handy öffentlich Gespräche führt. Brigitte Stettler Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Das Telefonieren in der Öffentlichkeit kann für andere recht nervtötend sein. Bild: Ralph Ribi

«Ich stehe jetzt bei den Rüebli!», ruft jemand in einem Einkaufszentrum laut in sein Handy. Wohin geht’s als Nächstes? Zu den Gurken, den Kartoffeln, den Salznüssli? Weit gefehlt, es geht schnurstracks an die Adria mit einem Kreuzfahrtschiff, denn da war die Kundin noch nie und wollte doch immer schon, aber Corona kam dazwischen, leider. Bevor es auf hohe See geht, muss noch Kopfsalat besorgt werden und: «Was sagst du, ich verstehe dich grad ganz schlecht.»

Natürlich mag ich der Kundin und allen anderen, an deren Leben ich immer öfter per Telefon teilnehmen darf, alle Seereisen, wohin auch immer, von Herzen gönnen. Aber ich müsste lügen, dass es mich sehr interessiert. Noch peinlicher ist es, wenn ich der Nebenfrau in der Restauranttoilette zuhören muss, welche Kosenamen sie ihrem Liebsten zuflüstert, geschweige denn, wenn sie ihn unflätig beschimpft. Oder wenn ich im Zug so viele Stimmen durcheinanderschreien höre, dass ich mich nicht mehr wundere, dass es zum Turmbau zu Babel gekommen ist.

Handys sind praktisch, sie sind zeitsparend, sie erleichtern so manche Beschwernisse in unserem Alltag. Aber sie ersetzen für mich nicht das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Leben live sozusagen. Ich schätze es, meinem Gegenüber in die Augen zu schauen, mit ihm zu lachen, ihm zuzuhören, ihm zum Abschied die Hand zu schütteln.

Wir beklagen uns oft über mangelnde Zeit. Alles muss schnell gehen, noch schneller, und dabei merken wir gar nicht mehr, wie viel Zeit wir mit unserem Dauergehetze verlieren, anstatt welche zu gewinnen. Verlangsamung hie und da würde uns guttun. Lange Weile pflegen zwischendurch. Das Handy durch einen realen Gesprächspartner ersetzen.

Stadtbummel Grenchen: Brigitte Stettler. Bild: zvg

Bei jedem Einkaufsbummel, jedem Gang zum Arzt, auf die Post, in die Bank haben wir die Möglichkeit, jemanden anzusprechen, und fast immer kommen wir ins Plaudern, trinken sogar zusammen einen Kaffee, lassen uns Zeit. Auch an Gesprächsstoff mangelt es meist nicht. Über alles, was in Grenchen in letzter Zeit los war, und über alles, was in Grenchen in nächster Zeit geplant ist, wird «gepläuderlet»: über Zukunftspläne, Baupläne, Umzugspläne, Menüpläne, Ferienpläne und auch darüber, im Moment völlig planlos zu sein.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass unsere Meinung nicht immer über jeden Zweifel erhaben ist. Wir nehmen Anteil an Traurigem, an Schicksals- und an Rückschlägen. Wir sind also Teilnehmer unserer Mitmenschen, die mit uns am selben Ort wohnen, an einer Strasse, die wir vielleicht kennen oder die wir in nächster Zeit einmal spazierenderweise kennen lernen möchten.

Wer die Ausstellung über die 50er-Jahre im Kulturhistorischen Museum besucht hat, dem dürfte klar sein, dass damals von der «Wirtschaftswunderzeit» die Rede war. Medizin und Technik machten gewaltige Fortschritte, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es endlich wieder bergauf. Sogar ein wenig Luxus konnte man sich leisten, hell, strahlend und grenzenlos winkte eine wunderbare Zukunft. Ich erinnere mich aber doch, dass meine Eltern Anfang der 60er-Jahre Angst vor einem dritten Weltkrieg hatten und meine Mutter unseren Notvorrat aufstockte.

Und heute? Anscheinend hat der Mensch nicht viel gelernt aus der Geschichte. Es ist Krieg in Europa, niemand konnte oder wollte sich das vorstellen. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass wir miteinander reden, auch über unsere Ängste. «Angst essen Seele auf», so weit wie im Film von Fassbinder darf es nicht kommen. Und so sollen Sie natürlich auch weiterhin Ihr Handy benutzen.