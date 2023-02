Stadtbummel: Da wird es einem ja "trümmlig"

Stadtbummel Grenchen Da wird es einem ja «trümmlig» Wenn sich die Welt allzu schnell dreht, gilt es, kühlen Kopf zu bewahren. André Weyermann Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Den Radprofis im Velodrome wird es offenbar auf der Steilwandkurve nie «trümmlig». Dem Stadtbummler bisweilen schon. Urs Lindt / Freshfocus

Wahrlich, die letzten Wochen und Monate war Grenchen einigen Turbulenzen ausgesetzt. Also dem Stadtbummler wurde es manchmal richtig «trümmlig» ob all der Geschehnisse, zum Beispiel rund um den Flughafen. Wobei sich die Turbulenzen zum Glück nicht auf den Flugverkehr auswirkten, sondern in den Amtsstuben und anderen gewichtigen Orten ausgeheckt und ausgetragen wurden. Ich gehe ja selber nie in die Luft (oder höchstens in übertragenem Sinne), eine panische Flugangst hindert mich daran. Darf ich trotzdem darüber schreiben?

Ja sicher. Denn gerade ein anders «Gschtürm», das uns lange Zeit beschäftigte und die aufmerksam das Geschehen Verfolgenden bisweilen «trümmlig» werden liess, hat aufgezeigt, dass mitunter das Einbeziehen von eher weniger fachkundigen, aber mit gesundem Menschenverstand ausgestatteten Personen zum Ziel führen kann. So hat offensichtlich ausgerechnet der bekennende Nichtfussballer Urs Wirth den gordischen Knoten im «Fussballerstreit» zwischen Italgrenchen und dem FC Grenchen 15 gelöst, und dies weitaus subtiler, als es einst Weltherrscher Alexander der Grosse tat.

«Trümmlig» wurde und wird es dem Schreibenden auch, wenn er an die Vorkommnisse im Spital Solothurn denkt. Da werden Kaderleute geschasst, andere gehen von sich aus (aus ethischen und moralischen Gründen), ein bodybuildender Arzt mit der Nähe zu Dopingmitteln soll dafür beim Kanton eingestellt werden etc. Nun für einmal ist Schadenfreude Richtung Hauptstadt im Osten fehl am Platz, denn schliesslich sind wir ebenfalls darauf angewiesen, dass im Bürgerspital endlich wieder Ruhe einkehrt und sich die Angestellten auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können.

Dass sie sich diese Ruhe wünschen, hat der Stadtbummler am eigenen Leib erfahren, als er unlängst zu einer neurologischen Routineuntersuchung in den Sunnepark einbestellt wurde. Die behandelnden Ärzte und Ärztinnen vom Bürgerspital waren nach eigenen Aussagen mehr als nur froh, dem «Gschtürm» in Solothurn zumindest für ein paar Stunden entfliehen zu können.

So ziemlich «trümmlig», diesmal im positiven Sinn, wird es einem ob des kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Angebots in den kommenden Wochen in unserer Stadt. Da kann getrost das altbekannte «Wer die Wahl hat, hat die Qual» hervorgekramt werden: Die Elite der Bahnradfahrer umrundet noch bis zum Sonntag an den Europameisterschaften das ultraschnelle Oval des Tissot-Velodromes, und dies in einer Geschwindigkeit, dass es einem ... (na ja Sie wissen schon) werden könnte; das Kinderfilm-Festival führt Interessierte während einer Woche in die Geheimnisse des faszinierenden Genres ein; und dann klopft bereits kräftig die Fasnacht an die Pforten.

Auch da kann es dem einen oder der anderen «trümmlig» werden. Der Stadtbummler verzichtet darauf, die möglichen Gründe dafür an dieser Stelle zu erörtern, und verabschiedet sich mit Vorfreude auf spektakuläre Darbietungen, die ihn und natürlich alle anderen Grenchnerinnen und Grenchner jetzt und in naher Zukunft erfreuen werden.

