Stadtbummel Grenchen über die Babyboomer

Stadtbummel Grenchen Babyboomer – die unwillkommene Generation? Der Stadtbummler macht sich Gedanken über die Zunahme an alten Menschen, die aus seiner Generation stammen und trotzdem ein Anrecht auf einen menschenwürdigen Lebensabend haben. Roger Rossier

Apple-CEO Steve Jobs bei der Präsentation des brandneuen iPhones 2007. Paul Sakuma/AP

Ich bin Teil einer Community. Ich habe sie mir nicht ausgewählt, doch ich gehöre dazu. Alle, die zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Pillenknick (circa 1964) geboren wurden, zählt man zur Babyboomer-Generation.

Kürzlich fragte mich eine Bekannte: «Muss ich als Babyboomer ein schlechtes Gewissen haben?» Diese Frage stimmte mich nachdenklich. Bis dahin fand ich, man könne dieser Generation wenig Negatives nachsagen. Schliesslich war auch Steve Jobs, der geistige Vater von iPhones, iPads oder iTunes, ein Babyboomer und er veränderte mit seinen Erfindungen wie kaum ein anderer in den letzten Jahrzehnten die Welt.

Seit ich die «Versorgungsplanung der Alters- und Langzeitpflege 2030 des Kantons Solothurn» gelesen habe, kann ich meine Bekannte verstehen. Allein die Überschrift «Versorgungsplanung» befremdet mich. Schon heute sei jede fünfte Person über 65 Jahre alt.

Weiter entnimmt man dem Grundlagenpapier, dass der Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen im Oberen Leberberg (Grenchen, Bettlach, Selzach, Lommiswil) bis 2042 um 35 Prozent zunehmen werde. Bei den über 80-Jährigen rechnet man mit einer Steigerung von über 100 Prozent. Das werde eine Verdoppelung der notwendigen Spitex-Pflegestunden nach sich ziehen. Pflegestunden, die bereits heute wegen des Fachkräftemangels nicht gedeckt werden können.

Deshalb müsste man in Zukunft vermehrt digitale Applikationen, sensorbasierte Assistenzsysteme, teilautomatisierte Pflegebetten und Service-Roboter einsetzen. Und obwohl der Kanton gesetzlich für die Pflegeheimplanung zuständig ist, sind es die Gemeinden, die ihre Angebote ausbauen und finanzieren müssten.

Denkt man diese Botschaft zu Ende, wird es in der Alterspflege zwischen den Kommunen unweigerlich zu unterschiedlichen Angeboten kommen. Dieser Finanzierungsschlüssel könnte dazu führen, dass Gemeinden alte Menschen nicht mehr aufnehmen wollen, weil sie die Kosten scheuen.

Stadtbummler Roger Rossier. zvg

Nach dem Lesen der erwähnten Studie und beim Gedanken, wie die Babyboomer-Renten die eigenen Nachkommen belasten, stellte ich mir folgende Frage: Wieso kann man die mit der Babyboomer-Generation zusammenhängenden Themen nicht vernetzter angehen?

Anstatt diese Menschengruppe nur als Kostenfaktor und Betreuungsproblem der Zukunft zu sehen, könnte man sich Förderprogramme überlegen, welche die Babyboomer in der Problemlösung aktiv miteinbeziehen; sei es in der Gesundheitsprävention, in der gegenseitigen Unterstützung oder mit neuen Formen von menschenwürdigen Dienstleistungen und Angeboten.

Es gibt auch Gutes zu vermelden. Erstens ist dieser Bericht nicht in Stein gemeisselt. Bis am 28. Februar 2023 läuft das Vernehmlassungsverfahren. Das bedeutet, interessierte Personen können sich zu dieser Planung äussern. Die Studie und das Formular für eine Stellungnahme finden Sie auf der Website des Gemeindeverbandes VSEG.

Und zweitens stellt die Arbeitsgruppe fest, Grenchen verfüge im Gegensatz zu den Regionen Olten und Solothurn bis 2042 über genügend Langzeitpflegebetten.

Ein Gedanke zum Schluss: Die Babyboomer-Probleme werden sich ab 2050 von selbst lösen. Doch bis dahin und auch später sollten wir uns dafür einsetzen, allen Menschen einen würdigen Lebensabend zu ermöglichen.

