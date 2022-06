Stadtbummel: In Grenchen wurde ein Bestseller geschrieben

Stadtbummel Grenchen auf dem Weg zur Literaturstadt Die Grenchner Autorin und GT-Kolumnistin Claudia Dahinden hat einen Taschenbuch-Bestseller geschrieben. André Weyermann Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stilvolle Zuhaus für die Literatur: die neue Stadtbibliothek Grenchen zvg

In seinem Bummel von letzter Woche weist der Autor auf das polyvalente Grenchen hin. Wie recht er doch hat! Ich möchte an dieser Stelle das Geschriebene erweitern und darauf hinweisen, dass sich Grenchen so langsam, aber sicher auch (wieder) zu einer Literatur-Stadt entwickelt.

Das Genre entledigt sich immer mehr seiner «Nischen-Schale» und schlüpft ans grelle Tageslicht. Wir besitzen den schönsten Bücherschrank weit und breit und dies an zentraler Lage, die Literarische Gesellschaft entführt uns mit ihren Lesungen, Diskussionen und Workshops in die grosse, schier unendliche Welt des literarischen Geschehens, sucht die Zusammenarbeit mit anderen aktiven Kulturanbietern und vergisst dabei das heimische Schaffen nicht.

Die Bestsellerlisten gestürmt

Und dieses scheint erst recht aufzublühen. Claudia Dahinden, ebenfalls Kolumnistin dieser Zeitung, landete mit «Die Uhrmacherin – im Sturm der Zeit», einem akribisch recherchierten und elegant geschriebenen historischen Kriminalroman, der in Grenchen zur Pionierzeit der Uhrenindustrie spielt, einen wahren Überraschungscoup. Der Verlag hütet zwar die genauen Zahlen wie einen Augapfel, die Bestsellerlisten des SBVV (Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband) sprechen aber eine klare Sprache.

Das Buch erstürmte schnell einmal die Spitze in der Sparte Taschenbücher und nistete sich ganze 3 Monate unter den Top 20 ein. Leserinnen und Leser dürfen sich freuen: Am 14. Dezember erscheint bereits der zweite Teil der Saga um die junge, couragierte Sarah Siegwart.

Ein bekanntes Gesicht ist in Grenchen Thesi Frei. Die ehemalige Lehrerin und Gründerin der Wohngemeinschaft Jabahe für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, ist allerdings im Thal (Aedermannsdorf) aufgewachsen. Schon lange trug sie sich mit dem Gedanken, ihre Erinnerungen an diese Zeit zu publizieren.

Nun hat sie nach Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, sowie dem Besuch eines Workshops der Literarischen Gesellschaft, die passende Form gefunden. Ihren Anekdotenband mit dem vielversprechenden Titel «Antonius hat einen Kaugummibart» stellt sie am 29. Juni im Parktheater vor.

Franco Supino: Back to the Roots

Zu den bereits renommierten Personen im Literaturbetrieb gehört Franco Supino. Nach zehn langen Jahren hat er einen neuen Roman publiziert. In «Spurlos in Neapel» wagt er einmal mehr den Spagat zwischen seinem Wohnort am Jurasüdfuss (er ist in Grenchen aufgewachsen, wohnt nun in Solothurn) und seiner ehemaligen Heimat Napoli. Während der Erzählnacht am 11. November wird er seinen alten Wohnort Grenchen aufsuchen.

Noch nicht so bekannt, aber bereits preisgekrönt ist Regula Portillo. Sie beginnt den Reigen im literarischen Sommer und Herbst. Die Trägerin des kantonalen Literatur-Preises reist mit ihrem Buch «Andersland» im Gepäck in die Stadtbibliothek (23. Juni). So, der Bummler verabschiedet sich und wünscht Ihnen angenehme Lektüre und spannende Lesungen und Diskussionen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen