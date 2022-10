Stadtbummel: Gab es ein Grenchen vor der Chürbisnacht?

Stadtbummel Grenchen Alles Kürbis oder was – was war in Grenchen vor der Chürbisnacht? 25 Jahre Chürbisnacht in Grenchen, oder wie eine Idee zur Tradition wurde. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Chürbisnacht 2022, Plakettenproduktion beim Netzwerk Grenchen. zvg/Solothurner Zeitung

Gab es eigentlich ein Grenchner Bewusstsein vor 1997, als die erste Chürbisnacht stattfand? Und wie sah dieses aus? Steckte Grenchen damals vielleicht noch immer in der Uhrenkrise-Lethargie? – Wenn man «erst» seit 17 Jahren hier wohnt und manchmal Menschen «von früher» erzählen hört, kommen einem schon solche Gedanken.

Doch es war keineswegs so, wie ein Blick in die Annalen zeigt. Grenchen strotzte 1997 vor Aufbruchstimmung. Die neue Archbrücke wurde 1997 eingeweiht und die Pläne für den neuen Marktplatz präsentiert. Die Autobahn war im Bau und die Expo warf schon ihre Schatten voraus. Die ETA hatte mit der Swatch Skin gerade die flachste Plastikuhr der Welt vorgestellt.

Die Stimmung in Grenchen war also optimistisch. Vielleicht hat sie auch Iris Minder, die Begründerin der Chürbisnacht, inspiriert. Die Grenchner Theaterfrau hatte damals genug von den Halloween-Fratzen, die in den 90ern aus Übersee nach Europa übergeschwappt waren.

Schon 1996 waren ihr aber die leuchtenden Kürbisse auf den Feldern ins Auge gestochen, wie die damalige Leiterin des Amtes für Kultur berichtet. «Was bis anhin als Schweinefutter abgetan wurde, bahnte sich langsam den Weg in die kreativen Küchen. In einer schlaflosen Nacht wurde die Idee geboren, für Grenchen in der dunklen Jahreszeit ein Lichterfest zu organisieren, ein Fest zu Ehren dieser leuchtenden Beere.»

Minder fand rasch breite Unterstützung und das Ganze bekam eine grosse Dynamik. Alle zu einem Volksfest gehörenden Elemente wie Musik, Tanz, Feuer, Markt, Lichter, Essen bis hin zum Umzug wurden vom rührigen OK, dessen Mitglieder nannten sich bald «Chürbisgeister», auf die Beine gestellt. Der Zivilschutz, der Werkhof, alle halfen mit, halbe Quartiere und ganze Schulen fanden sich zum Kürbisschnitzen zusammen.

Und so fand dann am 31. Oktober 1997 die allererste Chürbisnacht Grenchen statt und fuhr Halloween gehörig in die Parade. Man beschloss, das Volksfest künftig jedes Jahr am letzten Oktoberfreitag abzuhalten.

Heute gibt’s in Grenchen beides. Halloween und die Chürbisnacht. Aber nur eines ist das Original und inzwischen Grenchner Tradition. Danke allen, die der Stadt diese tollen Herbstabende geschenkt haben – und hoffentlich noch schenken werden!

Da erwähnen wir übrigens gern auch Petrus unter den Sponsoren. Denn an der Chürbisnacht ist das Wetter fast immer schön. Quod erat demonstrandum – was zu beweisen war.

