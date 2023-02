Stadtbummel Frühlingsgefühle für Rappenspalter Es liegt schon etwas Frühling in der Luft, wenn nur die Parkplatzfrage nicht wäre. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Zahlen oder Busse abwarten, das ist hier die Frage ... Bruno Kissling

Wenn am Morgen auf dem Weg zur Arbeit wieder einmal die Sonne scheint, dann ist das irgendwie ganz anders als in den vergangenen Wochen, wo doch meist eine Nebeldecke über der Stadt lastete und vielleicht gegen Abend noch ein paar Sonnenstrahlen durchdrückten. Für nur ein paar Minuten jeweils.

Nein, gestern fing der Tag richtig an: Da waren auf einmal die Vögel, die ich am morgen erstmals wieder hörte (oder beachtete?); und gleich von drei Menschen vernahm ich auf dem Weg ein freundliches «Guten Tag», als ich mich entschloss, wieder mal zu Fuss ins Büro zu marschieren. So beginnt das Wochenende gut.

Ein Blick an die Jurasonnenseite der Wandfluh zeigt, dass da oben Schnee liegen muss – woher auch immer. In der Tat hat der neue Skilift vermeldet, dass er gedenkt, ab Montagmittag zu laufen, um den Schülerinnen und Schülern, die jetzt zwei Wochen frei haben, etwas Kurzweil zu bieten. Da hat man wohl mit den paar Zentimetern Schnee ein kleines Wunder fertiggebracht.

Hoffen wir, dass die Kids auch fleissig von der Gelegenheit Gebrauch machen. Es dürften für diese Saison wohl die einzigen zwei Skiwochen sein auf dem Berg, wenn es nicht noch ein wenig Nachschub von Frau Holle gibt.

Hier unten, im Alltag, geht’s profaner zu und her. Auf der Leimenstrasse komme ich in der blauen Zone an einem Auto mit französischen Nummern vorbei, das schon einige Tage hier steht und eine «Polizeikralle» hat. Das sieht man nicht alle Tage. Da muss wohl was Gröberes vorgefallen sein als nur abgelaufene Parkzeit.

Apropos blaue Zone. Kein Verbrechen, aber eine Übertretung – oder nennen wir es Kosten-Nutzen Optimierung – bekannte mir neulich mein Nachbar Ivan, seines Zeichens Parkplatz-Spezialist (sie erinnern sich bestimmt an seine Gratis-Tipps bezüglich Abtausch der Besucherparkplätze). Er löse seit der Preisverdopplung keine Anwohnerkarte mehr. Und das sind nun doch schon einige Jahre. Die Erfahrung habe gezeigt, dass er seit der Preiserhöhung mit den drei, vier Bussen jährlich günstiger fahre. Also parkiere.

Nun denn, mal schauen, wie sich das entwickelt mit der Kapo, die ja neuerdings die Bussenzettel verteilt. Sollte die Rechnung für Ivan bald nicht mehr aufgehen, mag er sich damit trösten, dass die Laternengarage nach meinem Dafürhalten immer noch ziemlich günstig ist. Jedenfalls, im Vergleich zur privaten Jahresmiete eines Parkplatzes sind 240 Franken nicht überrissen. Doch für manche Grenchner Pfennigfuchser offenbar doch.

Falls ihm die Bussen anfangen weh zu tun, muss sich Ivan halt doch noch einen «Cousin» mit Besucherparkplatz drei Blocks weiter suchen. Wär ja gelacht … Lediglich, wenn alle Stricke reissen – ja, dann muss er tatsächlich nach Solothurn auswandern, so weh das auch tut. Dort kostet ein ganzjähriger Parkplatz für Anwohner noch immer nur lächerliche 120 Franken. Dass da laut der anämischen Solothurner Bevölkerungsstatistik immer noch keine Grenchner in die Hauptstadt umziehen, muss also andere Gründe haben. Doch welche nur …?

