Kommt bald Leben in das neue Grenchner Leichtathletikstadion?

Stadtbummel Es lebe der Sport Der Stadtbummler hofft, dass bald mehr Leben in das neue Grenchner Leichtathletikstadion einzieht. Hubert Bläsi Jetzt kommentieren 28.11.2022, 16.53 Uhr

Im September wurde das neue Leichtathletikstadion in Grenchen eröffnet Bild: André Weyermann

Unser Quartierigel ist bei den abendlichen Spaziergängen nicht mehr anzutreffen. Zusammen mit seinen Artgenossen hat er sich in den Winterschlaf verabschiedet, um dann bei den wärmenden Sonnenstrahlen im Frühling wieder mit Elan ins aktive Leben zurückzukehren. Zusammen mit seinen Artgenossen hat er sich in den Winterschlaf verabschiedet, um dann bei den wärmenden Sonnenstrahlen im Frühling wieder mit Elan ins aktive Leben zurückzukehren. Diese Verhaltensweise ist nicht typisch grenchnerisch. Vielmehr ist sie von der Natur vorgegeben.

Bei einem Rundgang durch die Sportstättenzone ist mir aber aufgefallen, dass saisonbedingt auch dort eine fast schon gespenstische Ruhe eingekehrt ist. Diese Wahrnehmung erfahre ich bei den Fussballplätzen wie auch beim Schwimmbad.

Beim neuen Bijou in dieser Gegend, dem TVG Sportstadion Buser-Arena, konnte seit der Eröffnung, mit Ausnahme von Volleyballspielenden, noch nicht allzu viel Betrieb beobachtet werden. Vereinzelt waren Trainings von jungen Leichtathletinnen auszumachen. Zusätzlich belebt wird das Stadiongebäude derzeit durch die Ballettschule Grenchen, welche nach dem unerwarteten Tod der Leiterin wieder neu gestartet ist. Obwohl die Einrichtung keine Abteilung des Turnvereins darstellt, würde der Stadion-Hauptsponsor die Einquartierung sicherlich positiv werten. Er war der Musik zugetan, und Ballett verbindet bekanntlich musikalische Elemente mit markanten sportlichen Leistungen.

Für die Aufgleisung, die Begleitung wie auch für die Errichtung des Stadions haben etliche Beteiligte viel geleistet. Dabei mussten von der Planung bis zur Umsetzung viele Hürden überwunden werden. Gegen aussen waren dabei vor allem Elias Vogt und die Volontaris wahrnehmbar, welche sich mit hohem Engagement in die Riemen legten.

Seitens der Stadt wurde das Projekt stets positiv begleitet. Die Rahmenbedingungen, inklusive eines namhaften monetären Beitrages, definierte die hiesige Politik. Weitere Sponsoren und Geldgeber wie der bereits erwähnte Mäzen, der kantonale Sportfonds, Betriebe, Unternehmen und Privatpersonen sorgten für das ‹Go› und somit für die Realisierung.

Meine Zeilen zielen darauf ab, dass die tolle neue Infrastruktur auf die wärmeren Jahreszeiten hin, in Einklang mit der Natur, ebenfalls zum aktiven Leben erwacht. Es sollte gelingen, dass sich zu den mir bekannten ehemaligen leichtathletischen Leistungserbringern Ryf, Hug, Schild und den aktuellen Heusser und Lisser (ohne Gewähr auf Vollständigkeit) weitere Namen gesellen. Zu wünschen ist auch, dass sich die Mitglieder des Turnvereins wie auch die Allgemeinheit bei Trainings oder bei Anlässen am Stadionleben aktiv beteiligen. Zusätzliche Angebote im Bereich Breitensport würden ebenfalls zur Attraktivitätssteigerung beitragen.

Das nahegelegene BBZ könnte Laufen-werfen-springen-Lektionen erteilen, und die Schulkreise werden bestimmt gerne ihre jeweiligen Sporttage in der Arena durchführen. So kämen auch Kinder und Jugendliche auf den Geschmack, sich in diesem Bereich sportlich zu betätigen.

Persönlich bin ich überzeugt, dass der Leichtathletikabteilung der Neustart gelingt. Die zuständigen Personen sind bekanntlich fleissig und orientieren sich nicht an den Gepflogenheiten im Tierreich, wo man zwischen Winterschlaf, Winterstarre und Winterruhe unterscheidet.

Verbunden mit einem grossen Dankeschön werden dem Turnverein deshalb die Daumen gedrückt, dass es gelingen möge, die neue Attraktion fristgerecht zum Blühen zu bringen.

