Stadtbummel Es ist Frühling, «ist es nicht»? Die Schattenseiten des Frühlings – ja, es gibt sie. Und wir müssen darüber sprechen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frühlingsboten. Bild: Bruno Kissling

Die Tage werden wieder länger, die Sonne steigt höher und höher und das frühmorgendliche Kratzen an der Autoscheibe hat allmählich ein Ende. Man sagt, es werde Frühling. Wenn ich mich aber recht besinne: So was Ähnliches habe ich schon in meinem letzten Stadtbummel geschrieben.

Zeit also, die Schattenseiten des Frühlings zu benennen. Man wird es ja wohl noch sagen dürfen, Frühlingsgefühle- und -freuden hin oder her: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Zum Beispiel brauche ich beim Velofahren am Morgen früh immer noch Handschuhe. Was regelmässig dazu führt, dass diese am Abend im Büro liegenbleiben, weil es draussen schon so warm ist. Und ich dann am morgen doch wieder an die Finger friere.

«Hast du keine grösseren Probleme?», foppt mich meine Frau, als ich ihr den Sachverhalt schildere. «Dann kaufst du dir halt ein zweites Paar Handschuhe. Sie kosten einen Fünfliber im Dosenbach.»

Dazu halte ich einfach fest: Bald wird auch das zweite Paar im Büro zurückbleiben. Und dann, soll ich vielleicht ein drittes oder viertes Paar kaufen wegen meiner Vergesslichkeit? Bald werde ich so einen Secondhandshop für Handschuhe eröffnen können. Einheitsgrösse, notabene.

Doch die Handschuhe sind nur die saisonale Spitze des Eisbergs: Dieselbe Problematik ist ja allseits bekannt mit den Schirmen. Mal regnet es, mal wieder nicht. Die Launen des Petrus’ sind unergründlich, aber die Schirme, die sammeln sich an im Kofferraum, zu Hause, im Büro und im Fundbüro. Entweder - oder, aber nie überall und vor allem nie dort, wo es regnet.

Und da sagen wir noch, es regne zu wenig. Nur die Engländer haben den Schirm immer dabei, und sie wissen allem Anschein nach auch warum. «Es ist Frühling, «ist es nicht»?», halten sie lakonisch fest. Mit dem Wetter in England lässt sich wohl auch diese allgegenwärtige Floskel erklären (die ja eigentlich tiefste Verunsicherung offenbart).

Einzig bei der Jacke, da herrscht bei mir bislang Ordnung. Die ziehe ich immer an. Mit der aktuell jahreszeitlichen Folge, dass sie am Morgen zu dünn ist und am Abend zu dick. Frieren am Morgen, Schwitzen am Abend.

Das kennen wir doch schon von den Handschuhen. Nur ist es bei den Jacken eingebaut. Man hat eigentlich nie die richtige Garderobe dabei für die aktuell vorherrschenden Temperaturen. Also, ich hoffe, Sie können jetzt etwas von den Schattenseiten des Frühlings nachvollziehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen