Stadtbummel Eine rasante Fahrt, die in der Granicum-Brauerei endete Ein Stadtbummel, der sich sozusagen im Kreis dreht. Aber anders, als man denkt. André Weyermann Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dan Bigham stellt neuen Stundenweltrekord im Tissot Velodrome auf. Zvg

Die Furcht vor dem weissen Blatt bekämpft man am besten, indem man sie oder es beschreibt. Das gilt für die grossen wie für die unbedeutenden Schreibenden, bei Bergmann also ebenso wie bei Weyermann, zum Beispiel.

Gesagt, getan. Wir können uns somit der Welt und der Erde, die so ziemlich aus den Fugen geraten sind, zuwenden. Letztere suchte bekanntlich kürzlich in ihrer Not Trost bei Mars. Auf dessen Frage, was sie denn plage, meint die Erde kurz und bündig «Homo Sapiens». Die besänftigende, aber gewohnt kalte Replik des Planetenkollegen: «Kein Problem. Das geht vorbei, und zwar schon bald.»

Dass die Klimakrise in der öffentlichen Wahrnehmung ob des ungeheuerlichen Angriffskrieges eines Despoten und seiner Folgen etwas in den Hintergrund gerückt ist, dürfte menschlich sein. Sie ist aber realer denn je. Beispiel Grenchen: Hier kriechen die Stadtratten gleich ein halbes Jahr früher als gewohnt aus ihrem angestammten Revier und halten den Grenchnerinnen und Grenchnern auf originell-poetische Art und Weise mittels ihres Sprachrohrs «Gosche» den Spiegel vor.

Danke dafür. Von der Gosche als «gewichtiger Velodrome- und Kultur-Schreibender» geadelt, wobei das «gewichtig» unumstritten ist, versuche ich an dieser Stelle, auch dem zweiten Teil gerecht zu werden.

Als der Brite Dan Bigham, unterstützt von einem etwa fünfzehnköpfigen Team des für seine Akribie bekannten Ineos-Team, den Stundenweitrekord im für seine pfeilschnelle Bahn bekannten Tissot-Velodrome auf sagenhafte 55,5 Kilometer schraubte, tat er dies auf eigenen Wunsch praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Bei der anschliessenden Party ist es dann etwas lauter und weniger asketisch zu- und hergegangen. Das Bier in der Granicum-Beiz von Lydia und Roger Lötscher soll auf jeden Fall in Strömen geflossen sein. Der gute Tipp kam dabei von Bighams Lebensgefährtin, Joss Lowden, die einst in Grenchen auch einen Weltrekord aufgestellt hatte und bei einer Ausfahrt auf das Bijou an der Solothurnstrasse aufmerksam wurde.

Fehlt neben der Braukunst noch die «echte» Kultur? – Nein, sie fehlt eben nicht, in der Brauerei sind nämlich momentan Bilder von Markus Leibundgut sowie Fotografien von Rene Schulthess zu sehen. Aber aufgepasst, die eine oder andere (Stadt)-Ratte könnte sie bei ihrem Besuch aufmerksam beobachten.

So, sollten sie jetzt bei diesem Bummel ein Gnusch bekommen haben, so halte ich es mit dem grossen Cineasten Jean-Luc Godard: «Jede Geschichte soll einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, aber nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen