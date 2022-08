Stadtbummel Grenchen zum Schulanfang

Stadtbummel Die Sommerferien sind vorbei – jetzt beginnt der Ernst des Lebens Im heutigen Stadtbummel geht es um den Schulbeginn, ums Wetter und um schwarz-gelbe Insekten, die stechen können. Oliver Menge Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Wespen, dieses Jahr besonders angriffig und lästig. Oliver Menge

Nächste Woche beginnt für manche ganz Kleinen der Ernst des Lebens – die Schule. In den vergangenen Tagen haben sich ihre Lehrpersonen bereits gründlich auf den Schulbeginn vorbereitet: Mir begegnete am Donnerstag eine Grüppchen junger Lehrerinnen und Lehrer, die in der Stadt umher liefen und diejenigen Kolleginnen und Kollegen finden mussten, die neu mit dabei sind und die sich irgendwo in einem Café, bei einer Kirche oder ähnlich «versteckt» hatten. Einziges Hilfsmittel: Ein A3-Blatt, auf dem die Steckbriefe der Neuen mit Foto aufgedruckt waren.

«Das nennt man Teambildung oder so», sagte eine junge Lehrerin aus dem Haldenschulhaus, die ihre künftige Kollegin an einem Tisch vor dem Bambi entdeckt hatte, mit einem Schuss Ironie in der Stimme, wie mir schien. Die Gruppe schien es recht lustig zu haben. Die neue Lehrerin war tatsächlich mit Schulvorbereitungen beschäftigt, so wie es aussah, mit all den Ordnern und Mappen zwischen Kaffeetasse und Gipfeli-Körbchen. Also doch seriös - das beruhigt!

Wenigsten lernt man sich mit so «Versteckis» gegenseitig kennen und weiss dann im Lehrerinnen- oder Lehrerzimmer, ob das Gegenüber den Kaffee mit oder ohne Milch oder Zucker trinkt. Und vielleicht kennt man sogar schon vom ersten Tag an den Namen der neuen Kollegin, des neuen Kollegen, Vorlieben und Abneigungen. Und das Beste am Ganzen: Alle dürfen gleich am ersten Tag frei nehmen!

Endlich! Zwar herrscht immer noch schönstes Badiwetter mit Sonnenschein pur seit gefühlten Wochen, Hoch «Oscar» sei dank. Und doch sind die Temperaturen etwas zurückgegangen und es kühlt mit der Bise wenigstens Nachts so weit ab, sodass auch Bewohnerinnen und Bewohner von Dachwohnungen eine Chance erhalten, die Temperatur in ihren Wohnungen auf ein erträgliches Mass zu bringen. Es war ja kaum auszuhalten, noch vor einer Woche!

Das geht aber nur, wenn man sich strikt daran hält: Nicht vor 21.30 Uhr – dann schlafen nämlich auch schon meine «allerbesten» Freunde, die Wespen – alle Fenster und Türen öffnen, idealerweise die ganze Nacht offen lassen – mit Mückengitter, versteht sich – und am Morgen Fenster, Jalousien und Rollläden schliessen und möglichst zu lassen.

Ich schaffte es bis jetzt auf diese Weise, gegen 10 Grad kühlere Temperaturen im Innenbereich zu haben als draussen. Ausser eben vor einer Woche: Mit 26,9 Grad im Schlafzimmer um 22 Uhr gab es einen Allzeit-Rekord und eine schlaflose Nacht.

Ja, die Wespen. Ein Biologielehrer wollte mir schon vor langer Zeit klarmachen, dass so ein Wespenvolk äusserst nützlich sei. Allein, ich kann es noch immer nicht recht glauben. Sie tauchen immer nur dann in Scharen auf, wenn man sich im Garten oder auf dem Balkon niederlässt und etwas essen oder trinken will, ganz zu schweigen von Grillpartys im Freien, Gartenbeizen, die sich jetzt nach den Sommerferien merklich gefüllt haben oder bei anderen Gelegenheiten.

Hirnverbrannte «darf-ich-nicht-sagen» haben zum Beispiel letzten Montag eine halbvolle Colabüchse auf dem Parkplatz vor dem Parktheater «entsorgt»: Hunderte Wespen wurden angelockt und verteidigten ihren Fund vehement. Jede Bewegung in der Nähe der Büchse wurde attackiert.

Nach Jahren, in denen ich mich mit Elektro-Schläger, Wespenfalle und ab und zu auch mit Gift zur Wehr setzte – erstere zwei sind nach wie vor im Einsatz – hat mir ein Kollege ein einfaches Hausmittel gezeigt. Nicht etwa das Basilikum- oder Salbeisträusschen auf dem Tisch, das hat noch keine einzige Wespe abgehalten. Wenn man sie aber mit Wasser aus einer Sprühflasche besprüht, denken die ungebetenen Gäste, es fange an zu regnen und hauen ab. Das funktioniert im Fall! Nur: Eine Flasche hatte ich natürlich am Montag nicht dabei ...

