Grenchen: Bitte kein Französisch im Hôtel de Ville

Stadtbummel Bitte kein Französisch im Hôtel de Ville Ein Stadtbummel mit internationaler Problematik. Andreas Toggweiler 01.10.2022

Stadthaus Grenchen Hanspeter Bärtschi

Neulich musste die Familie meiner Frau für ein Rechtsgeschäft im Ausland kurzfristig mehrere Wohnsitzbestätigungen organisieren. Meine Rede – bis da alle involvierten Halbgeschwister und Geschwister der in der ganzen Deutschschweiz verstreuten Patchwork-Familie das Dokument beisammen hatten …

Immerhin: Fast in allen Gemeinden oder Städten konnte man das Papier online besorgen, wurde dabei teilweise noch beraten und erhielt sogar Hilfestellung beim Ausfüllen der Online-Formulare. Manche stellten das Dokument sogar wunschgemäss auf Französisch aus.

Können Sie sich vorstellen, wie das in Grenchen geht, einer Stadt mit 18'000 Einwohnerinnen und Einwohnern am Jurasüdfuss? – Nichts von online, nur zu Schalterzeiten und persönliches Erscheinen Pflicht. Na, dann gute Nacht, wenn man gerade im Liegestuhl an der Riviera sitzt. Und Französisch? An der Sprachgrenze? – Wär ja noch schöner!

Alles chancenlos, wenn nicht jemand im Hôtel de Ville (sic!) Erbarmen, das heisst, die Idee gehabt hätte, es könnte ja eine Person, die man im Stadthaus ebenfalls kennt, vorbeikommen und das Dokument behändigen, bezahlen und dann elektronisch übermitteln. Danke, Frau Bally, dass wir so dem Amtsschimmel im de Ville gemeinsam ein Schnippchen schlagen konnten.

In der Stadt bahnt sich ein neuer Trend an. Die Einkaufszentren bekommen Fenster! Zuerst ein ganz kleines im Migros, jetzt beim Coop, schon grösser. Ein Trend, der natürlich zu begrüssen ist. Fast alle grossen Verkaufsflächen wurden in den vergangenen Jahrzehnten als von A bis Z künstlich beleuchtete Höhlen gestaltet. Kein Sonnenstrahl dringt in die klimatisierten Konsumtempel. Alle Auslagen werden von Spots und Strahlern ins rechte Kunstlicht gesetzt. Und das ist landauf, landab so.

Dass wir bei Stromausfall beim Shoppen alle einfach nur noch blinde Kuh spielen, daran hatte wohl niemand gedacht. Ein Blackout? – Offenbar nicht vorgesehen. Unglaublich eigentlich. Okay, mit Einkaufen wäre ohnehin Schluss ohne Strom. Und mit fast allem sonst auch noch. Nicht einmal die Kanalisation ginge mehr. Man stelle sich das vor … (lieber nicht).

Wenn man bedenkt, dass die Umbauten der Grenchner Supermärkte schon vor der Energiekrise geplant wurden, dann hat hier wenigstens jemand in die richtige Richtung gedacht. Warum braucht es immer und überall Kunstlicht?

Mitte Woche vermeldete die SWG übrigens die nächste Gaspreiserhöhung. Im Oktober wieder 26 Prozent rauf, im September waren es schon 35. Es ist eigentlich grotesk: Wir müssen im Winter auf die Klimaerwärmung hoffen, damit die Gasrechnung nicht explodiert. Aber ob das die Natur und die Skiliftbetreiber auf dem Grenchenberg auch so sehen?

