Grenchen: Autostadt, Velostadt, was denn jetzt?

Stadtbummel Autostadt, Velostadt, Uhrenstadt: Was darf es denn sein? Grenchen ist polyvalent und kann je nach Bedarf in verschiedene Rollen schlüpfen. Andreas Toggweiler

Die Uhrenstadt wird greifbar. Bei Breitling entsteht ein kunstvolles Graffiti, das die Uhrmacherei thematisiert. Andreas Toggweiler

Die Solothurner habens gut. Sie sind die Barockstadt der Schweiz. Unverkennbar, unbestreitbar, amtlich anerkannt. Grenchens Auftritt ist bezüglich Identifikation dafür viel flexibler. Man könnte sagen, geradezu polyvalent, anpassbar an die aktuell vorherrschende Windrichtung.

Seit einigen Tagen ist Grenchen wieder mal zur Velostadt mutiert. Der Grund ist klar, alles fiebert zurzeit auf das grosse Velorennen am 14. Juni hin. Doch seit bald zehn Jahren haben wir das Velodrome. Was dort sportlich abgeht, scheint die Grenchnerinnen und Grenchner allerdings eher kalt zu lassen.

Dass hier schon zweimal Europameisterschaften stattfanden, war zwar auf allen globalen Sportkanälen ein Thema, in Grenchen selber wurde dies unter ferner liefen abgebucht. So grotesk es tönt: Die Veloständer beim Velodrome sind meistens leer. Denn das Publikum reist aus der ganzen Schweiz mit dem Auto an.

Womit wir bei der Autostadt Grenchen wären. Dieses Etikett trägt die Stadt, weil hier die Bevölkerung, weitherum die meisten Autos hat. Und diese auch gerne benutzt, was in den letzten Jahren nicht nur augenfällig, sondern vor allem ohrenfällig geworden ist.

Mein erstes Auto hat genau so getönt, wie die teuersten Schlitten, die nun an den schönen Frühsommerabenden in der Stadt herumfahren. Aber nur, weil sein Auspuff kaputt war. Die heutigen Boliden können ihren Auspuff offenbar per Knopfdruck flicken, etwa wenn die Polizei kommt. Komische Dinge können die heute einbauen in die Autos. Und die meisten scheinen Freude daran zu haben. Autostadt eben.

Machen wir zum Schluss noch einen einen Blitzabstecher in die Uhrenstadt. Das ist immerhin das genuine Etikett, das Grenchen seit Jahrzehnten trägt. Dass hier die Uhren der Welt gemacht werden, ist zwar Fakt, aber gleichzeitig gut gehütetes Geheimnis. Mit der Öffnung der Fortis-Uhrenateliers für die Öffentlichkeit wurde endlich mit dieser Geheimniskrämerei Schluss gemacht.

Auch Breitling ist bald keine Flugzeugfabrik mehr. Bald ist am entstehenden Graffiti auf der frisch benamsten Léon-Breitling-Strasse sichtbar, was hinter den blitzblanken, aber dennoch unnahbaren Fassaden gemacht wird. Allmählich wird der Mythos Uhrenstadt greifbar. Weiter so.

Doch nur nicht zu früh freuen. So wurde doch die Uhrmacherei kürzlich zum Unesco-Welterbe ernannt. Im Gegensatz etwa zum Bettlachstock interessiert dies aber in Grenchen auch niemanden. Das könnte man schon fast Selbstgenügsamkeit nennen.

