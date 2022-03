Stadtbummel Grenchen: Tour des Suisse ist jetzt klar

Stadtbummel 176,9 km von Aesch (BL) durch den Jura nach Grenchen mit insgesamt 3000 Höhenmetern Die Route der Tour de Suisse durch Grenchen ist jetzt bekannt. Es gibt eine Achterbahnfahrt durch den Jura. Dagobert Cahannes Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Die Route der Tour de Suiss in der Region Grenchen ist jetzt bekannt az

Am Donnerstag hat das OK der Tour de Suisse die Präsentation der diesjährigen Route bekannt gegeben. Grenchen wird am Dienstag, 14. Juni, Zielort der 3. Etappe sein. Die Weltklasse der Radfahrer wird kurz vor zwölf Uhr in Aesch auf die 176,9 Kilometer lange Reise durch den Jura nach Grenchen geschickt, wo sie nach einem geplanten Stundenmittel von

40 km um 17.20 Uhr in Grenchen erreichen werden.

Ein erstes Mal sollen sie um 16.48 Uhr – falls sie diese Durchschnittsgeschwindigkeit einhalten – in Grenchen das Ziel erreichen, um dann auf eine Zusatzrunde nach Bettlach–Selzach–Lommiswil (Bergpreis) und Bellach aufzubrechen und danach nach Grenchen zurückzukehren.

In Grenchen fahren sie unter anderem durch die Kappellstrasse, Kirchstrasse, Schützengasse, Schlachthausstrasse und Neumattsttrasse, um dann via Brühlstrasse vor dem Fussballstadion in die Zielgerade einzubiegen. Vor der SWG wird der Sieger der 3. Etappe – hoffentlich in einem spannenden Sprint – erkoren. Die Fahrt durch die Stadt dürfte mit den vielen Kurven und Abbiegungen sehr interessant werden.

Uns Zuschauerinnen und Zuschauern wird bereits ab 13 Uhr im Zielgelände ein interessantes Rahmenprogramm geboten werden. Vom Kinderrennen bis zu diversen Tanzeinlagen und Live-Einspielungen des Rennens auf Bildschirmen. Zudem werden die offiziellen Tour-Speaker dafür sorgen, dass wir stets auf dem Laufenden sein werden.

Der technische Direktor der Tour de Suisse, David Loosli, umschreibt die 3. Etappe von Aesch nach Grenchen sehr interessant: «Die 3. Etappe zeigt einmal mehr das topografische Gesicht der Schweiz. Flach gibt es nicht! Eine Etappe im Juragebiet verspricht immer ein Spektakel und ist eine Achterbahnfahrt sondergleichen. Gegen die 3000 Höhenmeter warten auf das Peloton und die Gesamtklassementsfavoriten könnten ein erstes Mal Akzente setzen.

Aber auch Ausreissergruppen haben eine gute Chance, sollten sich die Sprintmannschaften nicht einig sein, ob ihre Leader es frisch bis ins Ziel schaffen. Zum Schluss wartet zudem wie am Vortag eine Zusatzrunde in Grenchen, bevor die Etappe nahe des Velodrome ihr Ende findet.» So weit der Tour-Direktor.

Am Mittwoch, 15. Juni, wird das Zielgelände in ein Startgelände umgebaut, damit die Fahrer um 12.47 Uhr auf die 190,8 km lange Reise nach Brunnen «losradeln» können. Diese Etappe gilt als typische Sprinteretappe.

In Grenchen geht’s aber drei Wochen später schon weiter – diesmal mit der SRF-Livesendung «Donnschtig-Jass» vom 7. Juli auf dem Marktplatz.

Da dürfen wir gegen 400’000 Zuschauer – natürlich vor den Bild-schirmen – erwarten.

