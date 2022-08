Grenchner Hornusser im Ries am ESAF

Sportvereine Nach 30 Jahren sind sie wieder dabei: Grenchner Hornusser zeigen ihr Können am Eidgenössischen Schwingfest Nachdem sie die eigenen Hornusserfeste 2020 absagen mussten, bleibt die Hornussergesellschaft Grenchen dran. Sie will die Veranstaltungen 2025 durchführen. Am Wochenende nehmen die Grenchner zudem am Eidgenössischen Schwingfest teil. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.08.2022, 16.35 Uhr

Die Aktiven der Hornussergesellschaft Grenchen. zvg

Nach 30 Jahren kann die Hornussergesellschaft Grenchen wieder an einem eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) teilnehmen. Denn in Pratteln können neben dem normalen Festbetrieb mit Schwingen und Steinstossen auch die Hornusser ihren Sport dem breiten Publikum präsentieren. Gespielt wird am Freitag und Samstag.

Eine seltene Ehre für die Hornusser

«Dass wir an ein solches Fest dürfen, kommt nur alle 25 bis 30 Jahre vor», freut sich Samuel Kocher, Aktuar und Vizepräsident der Hornussergesellschaft Grenchen. Das letzte Mal war dies im Jahr 1992 der Fall. 15 Spieler und eine Spielerin und einige Begleitpersonen werden ans ESAF reisen und dort am Freitag um 12 Uhr gegen Büren zum Hof antreten, wie Kocher bekannt gibt. Die weiteren Gegner ergeben sich je nach Turnierverlauf.

Der Besuch am ESAF in Pratteln ist für die Grenchner Hornusser klar der Saisonhöhepunkt. Und vielleicht auch etwas die Entschädigung dafür, dass man die eigenen geplanten Hornusserfeste wegen Corona absagen musste. Doch jetzt nehmen die Grenchner dafür einen neuen Anlauf.

2025 werden die Grenchner Feste nachgeholt

Kocher: «Nach der Absage der Hornusserfeste 2020 haben wir mit den Landbesitzern bereits wieder eine Nutzungsvereinbarung für eine Durchführung von Hornusserfesten im August 2025 abgeschlossen. Mit der detaillierten Planung wird 2023 mit der Bildung vom Organisationskomitee gestartet.»

Grenchner Hornusser bereiten sich am Cupfinal-Spiel von 2019 gegen Lyss auf den Abschlag vor. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

An zwei Wochenenden werden somit in Grenchen weit über 1000 Hornusser um Eichenkränze und Trinkhörner auf der Witi spielen. Laut Kocher konnte auch die Jugend für den Sport begeistert werden. «Fünf Jungs haben unseren Sport für sich entdeckt. Sie haben bereits motiviert die Nachwuchssaison gespielt und auf dem 8. Rang abgeschlossen», berichtet er weiter. Am 3./4. September 2022 werden sie an den Interkantonalen und Verbandsfesten teilnehmen.

Zufrieden mit der Saison

Die Aktiven hätten in der Nationalliga B eine super Saison gezeigt. Gegen einige Liga-Favoriten wie beispielsweise Recherswil-Kriegstetten A oder Thörigen A konnten überraschende Siege gefeiert werden. Schlussendlich schaute der 7. Rang raus.

Am Sonntag, 14. August, starteten die Hornusser Grenchen am Interkantonalen Hornusserfest in Kräiligen-Bätterkinden. Eine Woche später, am 20. August 2022 wurde zudem in Ettiswil das 2er-Verbandsfest durchgeführt. An beiden Festen schlossen die Grenchner mit einer Mittelfeld-Platzierung ab.

