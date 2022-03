Jasmin Blum: die Leberberger Schützin ist Gold wert

Sportschützen Leberberg «Ich war erstaunt, dass ich so schnell wieder in Form kam»: Sensationelle Goldmedaille für Sportschützin Jasmin Blum Trotz Schmerzen während der Trainingsphase wurde Jasmin Blum Schweizer Meisterin mit dem Luftgewehr. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 17.03.2022, 14.00 Uhr

Jasmin Blum mit ihrer Goldmedaille. Hans Peter Schläfli

Talent alleine genügt nicht. Damit die Bewegungsabläufe perfekt stimmen, muss man im Schiesssport besonders fleissig trainieren. Nach einem Bandscheibenvorfall im Dezember waren deshalb die Aussichten vor den Schweizer Meisterschaften für Jasmin Blum von den Leberberger Sportschützen nicht gerade rosig.

Aber nach nur zwei Wochen schmerzfreien Trainings überraschte die erst 22-jährige Schützin Anfang März in Bern bereits wieder mit einer Glanzleistung: Sie wurde Schweizer Meisterin mit dem Luftgewehr und ist nun stolze Besitzerin einer Goldmedaille.

Schmerzen mitten in der Vorbereitung

Mitten in der Vorbereitung auf die Schweizer Meisterschaften musste also Jasmin Blum, die in Bettlach aufgewachsen ist und nun in Lengnau lebt, wegen starker Rückenschmerzen das Training sein lassen und sich schonen. Sie konnte mit dem Gewehr im Anschlag schlicht nicht mehr ruhig stehen:

«Ich musste über zwei Monate Pause machen und konnte erst Mitte Februar wieder richtig mit dem Schiessen beginnen.»

Das grosse Ziel schien in weite Ferne gerückt. «Aber ich habe nicht aufgegeben und alles dafür getan, dass ich wenigstens teilnehmen konnte. Dass es dann gleich so gut lief, war auch für mich selber eine Überraschung», fasst sie die letzten Wochen zusammen. «Ich war erstaunt, dass ich so schnell wieder in Form kam. Ich war eigentlich sofort wieder auf dem Niveau, auf dem mich befand, bevor ich pausieren musste.»

Die erfolgreiche Schützin mit ihrer Sportausrüstung. hps

An den Titelkämpfen schoss sie in der Qualifikation 622,9 Punkte. «Das ist ein solides Resultat, aber nicht überragend», beschreibt Jasmin Blum ihre eigene Leistung, die sie auf den dritten Zwischenrang brachte. Zum Vergleich: Ihre persönliche Bestleistung steht bei 626,3 Punkten.

«Im Final lief es mir dann von Runde zu Runde immer besser. Mit dem letzten Schuss erreichte ich ein 10,5, Sarina Hitz, meine letzte Konkurrentin im Titelkampf, nur ein 9,8. Vermutlich konnte sie dem Druck nicht standhalten, denn sie lag immer in Führung, aber ich rückte stetig näher. Ich blieb gelassen und habe wohl gewonnen, weil ich zum Schluss ruhige Nerven bewies.»

Fernziel Olympische Spiele

Es war nicht das erste Mal, dass sie Pech im Sport überwinden musste. «Nach einem Trainingsunfall auf dem Trampolin hatte ich Rückenprobleme und musste mich deshalb nach einem anderen Sport umschauen», erklärt Blum, warum sie erst als 16-Jährige mit dem Schiessen begann. Obwohl sie recht spät begann, schaffte sie es rasch ins kantonale und dann ins nationale Kader Luftgewehr und Kleinkaliber.

«Ich schiesse, weil mich das Zusammenspiel zwischen Geist, Körper und Material fasziniert.»

So steht es mittlerweile in ihrem Porträt auf der Homepage des Schweizer Schiessverbandes.

Um erfolgreich zu sein, verbringt sie viele Abende in der Selzacher Schiesshalle an der Dorfstrasse und sie absolviert auch jeden Monat ein oder zwei Trainingslager mit dem Verband. Nun wolle sie sich in internationalen Wettkämpfen messen und schauen, wie weit sie es bringen kann, sagt Jasmin Blum über ihre Zukunft.

Peter Brudermann, Präsident und Nachwuchsleiter der Sportschützen Leberberg, sagt über sie, dass sie dazu alle Voraussetzungen mitbringe: Ausdauer und Kondition vom Schwimmsport, Körperkoordination vom Trampolinspringen, einen tiefen Puls und einen athletischen Körperbau.

«Sie hat aus meiner Sicht das Potenzial, sich bis 2028 so zu entwickeln, dass sie sich für die Olympischen Spiele in Los Angeles qualifizieren könnte.» Paris 2024 sei wohl etwas zu früh. Brudermann hebt auch ihre Intelligenz hervor. «Sie ist die erste leistungsorientierte Schützin in unserem Verein, welche sich ernsthaft und eingehend mit Fachliteratur zum Sportschiessen beschäftigt. Jasmin versteht wirklich, wie Sportschiessen funktioniert.»

Arbeitgeber hat Verständnis

Bisher durfte Jasmin Blum auf die Unterstützung ihres Arbeitgebers zählen. «Als Fachfrau Pflege bei der Spitex Emme in Kirchberg habe ich unregelmässige Arbeitszeiten.» Sie schätze die Freiheiten und es gelinge zum Glück meistens sehr gut, die Einsatzpläne mit dem Schiesssport in Einklang zu bringen.

Um ganz an die Spitze zu kommen, sei ein noch deutlich professioneller Trainingsrahmen nötig, empfiehlt Peter Brudermann. Eine Sportler-Rekrutenschule sähe der Präsident der Sportschützen Leberberg als gute Möglichkeit, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.

