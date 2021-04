Gesundheitswesen Grenchner Spitex steht im Zeichen der Kostenexplosion Nach langen Verhandlungen hat der Gemeinderat am kommenden Dienstag über den neuen Spitex-Vertrag zu entscheiden. Die Kosten explodieren förmlich. Doch dies liegt nicht an der Spitex Grenchen. Andreas Toggweiler 01.04.2021, 05.00 Uhr

Die Spitex wird in Zukunft immer unentbehrlicher. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die aktuelle demografische Situation macht eine weitere Steigerung des ambulanten Pflegebedarfes absehbar. «Der aktuelle Trend, dass die Menschen immer älter werden und somit mehr Pflegeleistungen und vor allem so lange als möglich ambulante Pflege beanspruchen, wird sich eher noch verstärken», heisst es in der Vorlage, die der Gemeinderat an seiner Sitzung vom kommenden Dienstag zu entscheiden hat. Es geht um den neuen Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der Spitex Grenchen, der nun vorliegt.