Kindergarten ohne Spielsachen - so funktionierts in Grenchen

«Spielzeugfreier Kindergarten» Im Kindergarten Hofweg in Grenchen sind Spielsachen für drei Monate tabu – warum die Kinder damit kein Problem haben Das Projekt «spielzeugfreier Kindergarten» kennt man in Grenchen bereits länger, für diesen Kindergarten ist’s aber das erste Mal. Die Kinder erschaffen sich mit viel Fantasie ihre eigene Welt mit wenigen Utensilien. Oliver Menge Jetzt kommentieren 08.03.2023, 14.00 Uhr

Mit Matratzen und Tüchern verhängte Tische und Stühle – so entsteht ein Haus. Bild: Oliver Menge

Im Kindergarten am Hofweg sieht es an diesem Morgen auf den ersten Blick unglaublich chaotisch aus: Tische und Stühle stehen irgendwo herum, sind zum Teil zusammengeschoben, grosse farbige Tücher wurden darüber gehängt. Am Fenster haben ein paar Mädchen eine Art Verkaufsstand aufgebaut, darauf legen sie allerlei Zeugs: Schnüre, Seile oder farbige Seidentücher.

Mitten im Raum ist ein Bub damit beschäftigt, aus halbierten und ganzen Kartonrollen eine Chügeli-Bahn aufzubauen. Drei Mädchen spielen Verstecken oder Fangis – was, ist nicht ganz klar, es ist vielleicht auch eine Mischung aus beidem.

Eine Chügeli-Bahn mitten im Raum. Bild: Oliver Menge

Weiter hinten haben ein paar Buben Matratzen, Stühle und Tische zu einem Viereck zusammengeschoben. Der «Raum» stellt eine Pizzabäckerei dar, runde Sitzmatten werden zu Pizzas. Und am Fenster hängt entweder eine rote oder grüne Sitzmatte, um zu signalisieren, ob die Pizzeria offen ist oder nicht.

Daneben haben sich drei Buben in ein imaginäres Refugium gekuschelt und kraulen sich hinter den Ohren. «Wir sind alle Kätzchen», erklärt der eine Bub. Und die Pizzas, die sie zusammen mit den anderen Buben anbieten, seien Pizzas für Katzen. Doch als die Mädchen vom Verkaufsstand auch Pizzas kaufen möchten, ist das «Katzenfutter» selbstverständlich auch für Menschen geniessbar. Und aus den «Kätzchen» werden wieder ganz normale Buben.

Diese Buben sind jetzt gerade Kätzchen, die einander hinter den Ohren kraulen. Bild: Oliver Menge

Die Spielsachen wurden weggeräumt

Spielzeugautos, Farbstifte und Papier, Puppen oder andere Spielzeuge sucht man vergebens in dem vermeintlichen Chaos. Alle vorfabrizierten Spielsachen wurden von den beiden Leiterinnen Caroline Spinnler und Irene Bertenghi nach den Weihnachtsferien weggeräumt. Seit nunmehr drei Wochen beschäftigen sich die rund 20 Kinder mit dem, was sonst noch so in einem Kindergarten rumsteht – wie Tische, Stühle, Sitzkissen, Rollkisten und so weiter.

Vor den Ferien hatten die beiden Kindergärtnerinnen die Kinder auf die spielzeugfreie Zeit vorbereitet, indem sie das Bilderbuch «Wenn die Spielsachen in die Ferien fahren» mit ihnen anschauten und besprachen. Seit drei Wochen spielen die Kinder nun schon ohne Spielsachen im Kindergarten Hofweg.

Das Projekt «spielzeugloser Kindergarten», das von der Perspektive Solothurn begleitet wird, kennt man im Kanton schon seit etwa zehn Jahren, es wurde auch in Grenchen bereits in anderen Kindergärten mehrfach durchgeführt.

Die Pizzeria. Bild: Oliver Menge

Der blaue Stuhl und die Glocke

Dann ertönt eine Glocke. Alle Kinder versammeln sich beim blauen Stuhl. Eines der Mädchen vom Verkaufsstand hat geläutet – das passiert immer dann, wenn es ein Problem gibt. Ein Mädchen schildert ihr Problem: Die Pizzabäckerei wolle ihr keine Pizzas mehr verkaufen. Das gehe eben nicht, weil sie ihm einen «Hunderter geklaut habe», erklärt der eine Bub aus der Pizzeria. Es stellt sich heraus, dass nur er die kleinen Säcklein als 100-Franken-Noten verstanden hat, nicht die Mädchen.

«Wie könnte man das Problem lösen?», fragt Caroline Spinnler, die eine Kindergärtnerin. Ein gelber Ball wird herumgereicht zu dem Kind, das etwas dazu sagen möchte, die anderen hören mehr oder weniger aufmerksam zu. Sind die Kinder mit den vorgebrachten Vorschlägen zufrieden, können sie weiterspielen.

«In der ersten Woche wurde die Glocke zum Teil über zehn Mal pro Tag betätigt», berichtet Irene Bertenghi. Aber das habe schon in der zweiten Woche markant abgenommen. Die Kinder hätten festgestellt, dass die Diskussionen und Problemlösungen sie vom Spielen abhalten.

Wenn ein Problem nicht untereinander gelöst werden kann, wird die Glocke geläutet, und man spricht gemeinsam darüber. Caroline Spinnler und Irene Bertenghi helfen bei der Diskussion. Bild: Oliver Menge

Die normalen Regeln gelten auch jetzt

Es komme selten vor, dass sie eingreifen müssten, erklären die beiden Kindergärtnerinnen später. Nur wenn jemand gegen die Regeln verstosse, die auch sonst im Kindergarten gelten, würden sie eingreifen.

Auf die Frage, ob die Kinder sich anders verhalten würden als im normalen Kindergarten-Alltag, antworten beide Frauen mit einem klaren Ja. «Die Charaktere der Kinder zeichnen sich deutlich ab. Beispielsweise kristallisieren sich diejenigen heraus, die eher eine Führungsposition übernehmen. Aber auch solche, die normalerweise eher Mitläufer sind oder immer etwas in den Hintergrund gedrängt werden, kommen jetzt besser zur Geltung.»

«Spielzeugfreier Kindergarten»: Das Projekt wird im Kindergarten Hofweg Grenchen zum ersten Mal durchgeführt. Bild: Oliver Menge

Grundsätzlich werde die Sache von den Kindern gut aufgenommen. Langeweile sei kein Thema, die Kinder würden immer etwas finden, womit sie sich beschäftigen. Beispielsweise hat eine Gruppe aus Röhren einen Kamin an ihr «Haus» gebaut.

Das wollte eine andere Gruppe dann auch machen, mit Klebestreifen und Schnüren, aber ihr Kamin sei ständig umgefallen. «Ich durfte nicht helfend eingreifen, das war echt schwer. Aber es war dann doch erstaunlich, wie die Kinder gemeinsam eine Lösung gefunden und den Kamin mit dickeren Seilen weiter oben festgebunden haben», erklärt Caroline Spinnler.

Der Unterricht für sie selber als Lehrpersonen sei etwas entspannter. «Ausserdem lernen die Kinder auch so viel: Beispielsweise einfache physikalische Gesetze, indem sie eine Chügeli-Bahn bauen.» Und sie lernten, miteinander zu spielen, einander zu helfen, kreative Lösungen zu finden und der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen.

Die beiden Kindergärtnerinnen Caroline Spinnler (links) und Irene Bertenghi. Bild: Oliver Menge

Die Eltern sind involviert

Die beiden Kindergärtnerinnen machen sich viele Notizen an diesem Morgen. Zuhanden der Eltern – die an einem Elternabend, an dem auch Ueli Imhof von der Perspektive Solothurn teilnahm, über das Projekt informiert wurden – würden sie sporadisch einen Bericht verfassen.

Es werde auch einen weiteren, freiwilligen Elternabend geben sowie Mitte Mai – so lange dauert das Projekt – einen Abschlussabend. Zudem werden auch die Kinder von den Lehrpersonen befragt, wie es ihnen geht und wie ihnen das Projekt gefällt. Die Eltern erhalten nach den Frühlingsferien einen Fragebogen von der Perspektive, der von Ueli Imhof ausgewertet und am Abschlussabend vorgestellt wird.

Ebenfalls wurde von Studierenden der Uni Bern eine freiwillige Elternbefragung online durchgeführt. Und einige Kinder werden vor und nach dem Projekt interviewt.

Irene Bertenghi macht sich einige Notizen. Bild: Oliver Menge

Bewertung durch die Kindergärteler

Aber auch die Kinder können eine Bewertung abgeben, und zwar jedes Mal am Ende des Morgens, bevor sie nach Hause gehen: In der Garderobe legen sie rote, gelbe oder grüne Spielsteine auf die entsprechenden Smilies. Grün für «hat mir gut gefallen», Gelb für «soso lala», Rot für «gar nicht gefallen».

An diesem Morgen liegen die meisten Steine im grünen Smiley, nur ein Kind hat rot gelegt und wird von Caroline Spinnler daraufhin gefragt, weshalb. Die Antwort ist erstaunlich und ehrlich: Der Bub ärgert sich darüber, dass ein Mädchen ihn nicht genug bei seiner Arbeit unterstützt und ihn etwas links liegen lässt. Dabei habe er ihr doch extra ein Haus gebaut, das sie alleine gar nicht geschafft hätte.

