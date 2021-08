Bettlach: Drei Veranstaltungen unter einem «Sommer-Dach»

Sommerliche Feiern Roadshow, Spielplatz, Koffermarkt: In Bettlach werden gleich mehrere Anlässe kombiniert In Bettlach wurden am Samstag mehrere Anlässe kombiniert, die Leben ins Dorf brachten. Unter anderem wurde der Kinderspielplatz auf der alten Rossweid eingeweiht. Andreas Toggweiler 16.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Eröffnungsanlass wurde mit Vorführungen der Kindertanzgruppe von Susanne Schott umrahmt. Andreas Toggweiler

Allem voran konnte endlich der Kinderspielplatz auf der alten Rossweid auch offiziell eröffnet werden. Er wurde allerdings schon vor Monaten von den Kindern in Beschlag genommen, nur die Coronasituation hatte einen Festakt bisher verunmöglicht. Dieser wurde am vergangenen Samstag nachgeholt. Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut begrüsste dazu zahlreiche Gäste, darunter auch eine Delegation aus Bettlachs Partnergemeinde Lütschental im Berner Oberland.

Es begann 2016

Leibundgut blickte auf die Geschichte des Spielplatzes zurück, die Ende 2016 mit der Eingabe von 136 Unterschriften begonnen hatte. Danach wurde ein Verein gegründet, der schon bald 150 Mitglieder zählte. «Dies zeigt, dass das Anliegen von der Bevölkerung mitgetragen wurde», sagte Leibundgut.

Der Gemeinderat beschloss mit neun gegen zwei Stimmen die Einsetzung einer Arbeitgruppe, die unter Einbezug der Kinder ein Konzept erarbeitete. Es wurde im September 2018 zusammen mit dem Kostenrahmen von 280'000 Fr. vom Gemeinderat genehmigt und an der Gemeindeversammlung mit 250 Anwesenden und nach gewalteter, emotionaler Diskussion, mit Zweidrittelsmehr beschlossen.

Namhafte Sponsorenbeiträge

Die Spezialbaukommission unter dem Präsidium von Gabriela Mathys konnte ihre Arbeit aufnehmen. Zum Konzept gehörte auch, dass der Spielplatzverein Sponsorenbeiträge in der Höhe von 80'000 Fr. einsammelt, was gelungen ist. Als Areal wurde die im Dorfzentrum gelegene «alte Rossweid» erkoren, die mit ihren 2570 Quadratmetern Fläche und vorhandenen Bäumen ideale Voraussetzungen für eine grosszügige Anlage bietet.

Gabriela Mathys erläuterte die «Philosophie», die hinter dem Spielplatz steht. Dieser beinhaltet Rückzugsorte, Wasserspiel, Sonnensegel und diversen Kletter- und Bewegungsmöglichkeiten. Für die Bauarbeiten wurden unter anderem 22 Tonnen Jurakalksteine und 93 Robinien-Rundhölzer verbaut. Auf 860 Quadtratmetern wurde ein Blumenrasen angesät. Mathys dankte, diesmal als Mitglied des Spielplatzvereins, den Sponsoren und der Gemeinde für das grosszüginge Engagement.

Seit Oktober 2020 fertiggestellt

Der Spielplatz war im Oktober 2020 fertiggestellt. Um den Rasen zu schonen, erfolgte die Eröffnung aber erst dieses Frühjahr. Um Lärmemissionen gegenüber der Nachbarschaft im Rahmen zu halten, hat der Spielplatz fixe Öffnungszeiten: Montag-Samstag 9-20 Uhr, Sonn- und Feiertage 9-17 Uhr. Laut Gabriela Mathys bestehen Pläne, betreute Stunden einzuführen. Auch der Container soll noch etwas ausgeschmückt werden. Die Umsetzung sei aber noch wenig fortgeschritten.

Der Eröffnungsanlass wurde mit Vorführungen der Kindertanzgruppe von Susanne Schott umrahmt.

Auch das Bettlacher Gewerbe machte sich am Samstag wieder sichtbar. Nachdem die «Gwärbi» wegen Corona zweimal verschoben wurde, entschloss man sich zu einer «Roadshow»: 21 Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe stellten ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Vom Schreiner über den Elektriker bis zur Bank und zum Reisebüro wurde die Gelegenheit benutzt, um mit der Bevölkerung (wieder) ins Gespräch zu kommen. Auf dem Parkplatz Schmittegasse wurde Kunsthandwerk «aus dem Koffer» angeboten. Für Speis und Trank, Musik und reichlich Sonnenschein war gesorgt.

Das Gewerbe nutzte die Gelegenheit der «Rodashow», um mit der Bevölkerung (wieder) ins Gespräch zu kommen. Michel Lüthi/

Bilderwerft.ch/ Solothurner Zeitung Für Musik war gesorgt, ... Michel Lüthi/

Bilderwerft.ch/ Solothurner Zeitung ... ebenso für Speis und Trank. Michel Lüthi/

Bilderwerft.ch/ Solothurner Zeitung Nachmehr als eineinhalb Jahren ohne Kontakte wurde die Gelegenheit für Gespräche mit der Kundschaft an der «Road Show» Bettlach geschätzt. Michel Lüthi/

Bilderwerft.ch/ Solothurner Zeitung Vom Schreiner über den Elektriker bis zur Bank und zum Reisebüro waren alle da. Michel Lüthi/

Bilderwerft.ch/ Solothurner Zeitung Besonders am Vormittag sei das Publikumsinteresse gross gewesen. Michel Lüthi/

Bilderwerft.ch/ Solothurner Zeitung Am «Koffer-Märit» gab es kunsthandwerklichen Produkte zu kaufen. Michel Lüthi/

Bilderwerft.ch/ Solothurner Zeitung Der Märit fand erstmals unter freiem Himmel statt. Michel Lüthi/

Bilderwerft.ch/ Solothurner Zeitung Es wird jetzt sogar geprüft, ob man etwas Ähnliches beispielsweise am nächsten «Bettle-Fescht» organisieren könnte. Michel Lüthi/

Bilderwerft.ch/ Solothurner Zeitung

Ok-Präsident sehr zufrieden

OK-Präsident Ruedi Spielmann, zeigte sich am Abend zufrieden mit der Road Show. Besonders am Vormittag sei das Publikumsinteresse gross gewesen, bevor es am Nachmittag etwas heiss wurde. Doch das war immer noch besser, als wenn es gegossen hätte wie aus Kübeln (wie vor einer Woche). «Nach mehr als eineinhalb Jahren ohne Kontakte wurde diese Gelegenheit sehr geschätzt für Gespräche mit der Kundschaft - aber auch von den Gewerbetreibenden untereinander. Man hat es genossen, sich gegenseitig am Stand zu besuchen», berichtet Spielmann. Es wird jetzt sogar geprüft, ob man etwas Ähnliches beispielsweise am nächsten «Bettle-Fescht» organisieren könnte.



Auch Marianne Bertolla, Verantwortliche für den «Koffer-Märit» mit kunsthandwerklichen Produkten, konnte Ähnliches berichten. Der Koffer-Märit fand bereits zum dritten Mal statt, diesmal aber erstmals unter freiem Himmel.