Spielplatz «Die Bettlacher haben lange auf den Spielplatz gewartet» Der Spielplatz «Auti Rossweid» ist seit dem Frühjahr in Betrieb. Gabriela Mathys vom Verein Spielplatz Bettlach zieht eine erste Bilanz. Nadine Schmid 11.05.2021, 05.00 Uhr

Mit-Initiantin Gabriela Mathys freut sich über den neuen, grosszügig gestalteten Spielplatz im Zentrum von Bettlach. Nadine Schmid

Klettern, die Rutsche heruntersausen, auf einem Holzpferd mit Wagen reiten oder den Wasserlauf mit Kies bearbeiten und das Wasser, wo gewünscht, stauen. Seit einem Monat können das die Kinder auf dem grosszügigen Spielplatz «Auti Rossweid» mitten im Dorf. Lange warteten viele Bettlacherinnen und Bettlacher auf diesen Begegnungsort, so lange, dass am 1. April, dem Eröffnungstag, bereits einige Familien am Tor darauf warteten, dass der Spielplatz öffnet. «Es war herrliches Wetter an dem Tag und reger Betrieb», erinnert sich Gabriela Mathys, Präsidentin der Spezialbaukommission Spielplatz und Vorstandsmitglied des Vereins Spielplatz Bettlach, zurück. Auch jetzt laufe etwas auf dem Spielplatz, aber so viele Eltern, Kinder und Jugendliche wie an dem Tag seien bisher nicht mehr gekommen. «Dass so viele am ersten Tag kamen, zeigt, dass das Interesse am Spielplatz im Dorf gross ist und man wirklich lange darauf gewartet hat.»