Spielgilde Leugene: "Seit sechs Stunden sind wir am spielen"

«Ich habe zwei Gelbe, was kann ich investieren?» Spielfreudige aus der Region treffen sich monatlich zum Spielabend

Nichtspieler fühlen sich in einer anderen Welt – Spielfreaks sind in ihrem Element. «Le Spiel» der Spielgilde Leugene machte es in der Aula Dorfschulhaus Lengnau möglich, dass beide sich wohl fühlten bei den gemeinsamen Gesellschaftsspielen.