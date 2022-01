Auch Grenchen hat jetzt sein Monopoly

Spiel Auch Grenchen hat jetzt ein eigenes Monopoly Den Südbahnhof kaufen, den Flughafen oder ein Hotel an der Bettlachstrasse bauen. Das kann man seit kurzem – zumindest auf dem Spielbrett. Nach Solothurn hat auch Grenchen sein regionalisiertes Monopoly erhalten. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Monopoly-Spiel-Version Grenchen. Hansjörg Sahli

Wer kennt es nicht, das Gefühl, wenn man auf dem Spielfeld Zürich Paradeplatz ein Hotel gebaut hat und die Mitspieler das Pech haben, darauf zu landen. Dann zahlen sie so richtig, ganz unter dem Motto: Wer hat, dem wird gegeben.

Monopoly, die Grundschule des Kapitalismus und seiner Gesetze. Das beliebte Brettspiel ist seit Jahrzehnten weltweit verbreitet. Es wurde in den USA bereits nach 1900 gespielt und fand in den 1930er-Jahren nach einer Patentierung grössere Verbreitung. Es wird laut Angaben des Verlags in 37 Sprachen und über 100 Ländern verkauft.

Gesellschaftsspiele: Beliebt in der Altjahreswoche

Inzwischen gibt es Länder-Unterversionen, wie zum Beispiel für die Stadt Solothurn, wo man schon seit einigen Jahren die lokalen Bauplätze auf dem Spielbrett horten kann. Und jetzt ist auch Grenchen dazugekommen, wo das Spiel rechtzeitig aufs Weihnachtsgeschäft in den Verkauf gekommen ist.

Der Verkauf sei ansprechend angelaufen, heisst es bei Bücher Lüthy in Grenchen auf Anfrage. Überhaupt seien Gesellschaftsspiele beliebt, um sich während der freien Zeit der Festtage im Familienkreis zu amüsieren.

Die renditeträchtigen Grundstücke. Hansjörg Sahli

Das Grenchner Monopoly präsentiert sich in einer Box mit einer Aufnahme des Stadtzentrums Richtung Postmarkt, die wohl vom Centro-Hochhaus aus gemacht wurde. Weiter sind kleine Bilder vom Girardplatz, vom Marktplatz und von der Lambert-Villa zu sehen. Der teuerste Bauplatz im Grenchner Monopoly ist an der Kirchstrasse, beim Regiobank-Gebäude. Es ist die Bank, deren Name auch auf dem Spielgeld steht, quasi die Nationalbank der kleinen Grenchner Monopoly-Welt.

Das Beispiel zeigt auch, dass das Spiel sehr stark mit regionalen Sponsoren arbeitet, die bei der Herausgeberfirma Spielfelder buchen können und damit prominente Präsenz auf dem Spielbrett erhalten. André Tschumper von der Spiele-Herausgeberin unique Gaming Partners in Triesen (FL) spricht von «strategischen Partnerschaften». Am Ende müsse aber ein «ausgewogenes Spiel mit regionalem Charakter» umgesetzt werden.

Tipps holen bei der Bevölkerung

Damit die Spielemacher aus Liechtenstein auch erfahren, wo die prestigeträchtigen Bauplätze in einer Region sind, nehme man Rücksprache mit der Bevölkerung vor Ort und frage sie, welche Orte auf dem Spielbrett «unbedingt drauf sein müssen».

Günstig zu haben: Bauland im Grenchner «Westend». Hansjörg Sahli

Sieht man mal grosszügig vom Zonenplan ab, der Wohnhäusern und Hotels ihre festen (und sehr begrenzten) Plätze auf dem Grenchner Stadtplan zuweist, hatten die Spielemacher da sicher keinen schlechten Riecher: Wer etwa neben dem Haldenschulhaus oder dem Kunsthaus noch einen Bauplatz findet, ist ein gemachter Bauherr. Weniger prestigeträchtig und damit billiger sind die Grundstücke im Lingeriz beim Ruffini-Hochhaus. Da spiegelt sich wohl die lokale Einschätzung richtig.

Aber man weiss ja aus der Monopoly-Erfahrung: Auch «Kleinvieh» kann ertragreich sein, besonders, wenn man die Bauplätze hortet und sofort bebaut. Die Chance, dem Gegner Monopoly-Dollars abzuknöpfen, will jedenfalls gut abgewogen sein.

Im mittleren Preissektor sind die Sportzone um Velodrome und Schwimmbad oder der Detailhandel an der Bettlachstrasse. Natürlich kann man in Grenchen den Airport kaufen und beide Bahnhöfe, den Busbahnhof Postplatz oder die SWG. Das gibt dann die saftigen Monopolrenten punkto Transport- und Versorgungsinfrastruktur.

Die Spielregeln müssen gleich bleiben

An den grundsätzlichen Spielregeln und dem optischen Aufbau des Spielfeldes kann der Lizenznehmer nicht allzu viel verändern. «Bei Monopoly ist es klar, dass der Lizenzgeber immer das das letzte Wort hat. Er entscheidet schlussendlich, ob das Spiel so, wie wir es grafisch umgesetzt haben, auch produziert werden darf», erklärt Tschumper.

Die Richtlinien seien klar und auch die Spielregeln müssten immer gleich sein. «Das sieht anders aus bei unserem eigenen regionalen Wissensspiel ‹du bisch vo›. Hier sind wir selbst die Lizenzgeber und können selber bestimmen, was und wie in unser Spiel integriert werden kann.»

Ein Freigabeprozess für ein Monopoly könne dann schon einmal drei bis vier Monate dauern, meint Tschumper weiter. Aktuell sei noch die Coronapandemie dazugekommen. «Obwohl unsere Produkte in Europa produziert werden, war auch die Produktion unserer Spiele von den teils harten Lockdowns betroffen. Dies hat leider dazu geführt, dass wir die Produktion des Monopoly Grenchen nicht schon früher starten konnten.»

Good News or Bad News: Zeitungsmeldung des «Grenchner Tagblatts» als Chance-Karte. Hansjörg Sahli

Dass Grenchen überhaupt zu einem eigenen Monopoly kam, sei nicht zuletzt dem Interesse aus der Uhrenstadt selber zu verdanken. Nachdem das Spiel für Solothurn bereits in zweiter Auflage erschienen sei, habe man dies geprüft und entschieden, ein Monopoly für Grenchen umzusetzen.

Blühendes Customizing

Seit gut 10 Jahren individualisiert unique Gaming Partners Monopoly für in der Schweiz, für Städte, Regionen und für Firmen. Es seien bisher an die 70 individualisierte Versionen produziert worden, Tendenz steigend. Allein im 2021 seien über 20 Monopoly-Schweizer-Städte-Editionen auf den Markt gekommen.

Überblick über das Spielbrett. Hansjörg Sahli

Übrigens: Auch das «Grenchner Tagblatt» und Radio 32 sind auf dem Spielfeld vertreten und zwar bei den Chance-Spielkarten: Man zieht dann eine Spielkarte und sieht, ob die Zeitungs- oder Radiomeldung eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Die schlechten sind ohnehin auf dem Spielbrett: Sie heissen Luxussteuer oder Einkommenssteuer.

Natürlich gibt's auch das Gefängnis. Aber Routiniers wissen: Ein Aufenthalt dort kann sich je nach Spielsituation als Segen erweisen.

Das Spiel ist in Grenchen bei Bücher Lüthy zum Preis von Fr. 69.90 zu kaufen.

