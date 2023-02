Grenchner Briefe werden ungeöffnet 100 Jahre aufbewahrt

Spezielle Briefaktion «Briefe an die Zukunft» werden im Grenchner Stadtarchiv für 100 Jahre aufbewahrt – und erst dann geöffnet In Kooperation mit der Theaterproduktion «Überläbe – eine Collage von Iris Minder» verfassten Grenchnerinnen und Grenchner Briefe, die unsere Nachfahren erst in 100 Jahren lesen können. Sie wurden Stadtarchivarin Salomé Moser übergeben. Oliver Menge Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Briefe an die Zukunft werden von Stadtarchivarin Salomé Moser für 100 Jahre aufbewahrt. zvg

Die Grenchner Theaterregisseurin und Autorin Iris Minder hat die Theaterproduktion «Überläbe – eine Collage von Iris Minder» geschrieben, die im letzten November im Eusebiushof uraufgeführt und drei Mal gezeigt wurde.

Die Autorin schreibt zu ihrem Stück auf ihrer Website: «Welche Strategien haben wir Menschen zur Verfügung oder entwickeln wir, wenn es ums Überleben geht? Überleben im Alltag. Überleben in Krisen. Überleben bei Bedrohung. Überleben in Nöten. Verdrängung? Verleugnung? Projektion? Angriff? Flucht?»

In der jüngsten Atelierproduktion gehe das Ensemble spielerisch mit diesen Fragen um. Neun Protagonistinnen und Protagonisten spielten ihre Rollen. Ergänzt wurde das Spiel mit authentischen Erinnerungen in Wort und Bild. Am Schluss kam es nach den Aufführungen jeweils zu einem Austausch und zur gemeinsamen Diskussion mit den Teammitgliedern.

Daraus entstand eine Briefaktion mit Briefen für die Nachfahren, damit diese in exakt 100 Jahren verstehen können, was uns heute, in dieser Zeit mit grossen Umbrüchen und Unsicherheiten – aber auch mit Wohlstand – beschäftigt hatte. «Was wird man in 100 Jahren über uns berichten?» Bis Ende Januar 2023 konnten die Briefe verfasst werden.

Was steht in den Briefen? Und wie bewahrt man sie auf?

Über die Inhalte der Briefe wisse sie nichts, sagt Salomé Moser, die Leiterin des Stadtarchivs. Etwa zwei Dutzend Briefe seien es insgesamt; zum Teil etwas dickere, zum Teil auch verziert oder solche, die mit einem veritablen Siegel versehen sind:

«Wir haben die Briefeschreibenden gebeten, von sich zu erzählen, aufzuschreiben, was sie bewegt und beschäftigt. Und auch zu beschreiben, was typisch ist für unsere Zeit, auch ihren persönlichen Alltag zu beschreiben. Denn solche Dinge sind in der Zukunft bestimmt interessant.»

Eine Art Zeitkapsel also, aber im Gegensatz zu denjenigen, die man bei Grundsteinlegungen oder in Kirchturmspitzen verbirgt, mit konkretem Inhalt und einer definierten Ablauffrist.

Die Grenchner Regisseurin und Autorin Iris Minder mit ihrem Hund. zvg

Am Montag überbrachte Iris Minder der Leiterin des Stadtarchivs diese wertvollen Dokumente aus unserer Zeit. Die «Briefe an die Zukunft» werden jetzt ungeöffnet im Stadtarchiv Grenchen fachgerecht aufbewahrt. «Wir legen sie nun in säurefreien Mappen ab und versehen sie mit einer Sperrfrist bis zum 6. Februar 2123. Erst dann dürfen sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden», erklärt die Stadtarchivarin.

Auf die Frage, ob sie damit rechne, dass es das Grenchner Stadtarchiv auch in 100 Jahren noch gibt, antwortet Salomé Moser sibyllinisch: «Archive sind für die Ewigkeit gedacht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen