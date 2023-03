Grenchen: Röntgenklinik will bis Sommer eröffnen

Spezialisiertes Institut Röntgenklinik Rodiag in Grenchen: Die Eröffnung ist jetzt im zweiten Quartal dieses Jahres geplant Vor gut einem Jahr wurde bekannt, dass Grenchen ein spezialisiertes Röntgeninstitut erhält. Die Eröffnung ist nun bis Mitte Jahr geplant. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Für die neue Röntgenklinik an der Solothurnstrasse werden medizinische Grossgeräte ausgeladen. Bild: Andreas Toggweiler

Seit einigen Wochen tut sich was im Untergeschoss des neu renovierten Wohn- und Geschäftshauses Ecke Solothurnstrasse/Bachstrasse in Grenchen. Letzte Woche haben Lastwagen schwere medizinische Apparate ausgeladen, die per Pneukran zum Eingang gehievt wurden.

Zeit also, einmal nachzufragen, wann denn das Eröffnungsdatum der Röntgenklinik ist. Die News, dass die in Olten beheimatete Rodiag-Gruppe einen weiteren Standort in Grenchen plant, war vor gut einem Jahr bestätigt worden. Schon damals sprach man allerdings von einem noch unsicheren Eröffnungszeitpunkt aufgrund der Planungs-, Bau-, und Liefersituation. Als angestrebter Zeitpunkt wurde damals Herbst 2022 angegeben.

«Aktuell befinden wir uns im letzten Drittel der Bauphase, in welcher auch die Einbringung der Grossgeräte stattfindet», teilt Pirmin Briggen, CFO der Rodiag, auf Anfrage mit. Der genaue Eröffnungstermin sei noch nicht definiert, da er von vielen Faktoren abhängig sei, so Briggen weiter.

Realistisch sei aber der Start des Patientenbetriebs im zweiten Quartal 2023. Das vor einem Jahr angekündigte medizinische Leistungsangebot bleibe unverändert. Im Röntgeninstitut sollen die bildgebenden Technologien MRI (Magnetresonanz-Tomografie) und CT (Computertomografie) installiert werden, Ultraschall-Geräte sowie die Bildverstärker-Technik (eine Art punktuelles Röntgen) runden das Dienstleistungsangebot ab.

Für die 1988 gegründete Rodiag-Gruppe ist Grenchen der 16. Standort.

