Strassensperrung: Sennhaus auf dem Weissenstein wieder offen

Sperrung der Weissensteinstrasse Das Sennhaus auf dem Weissenstein ist wieder offen, aber per Auto schwer erreichbar Nach dem Steinschlag und der Sperrung der Weissensteinstrasse hatte das Sennhaus kurzzeitig geschlossen. Nun gibt der Betrieb Entwarnung. Urs Byland 22.03.2023, 10.30 Uhr

Das Sennhaus auf dem Weissenstein ist wieder geöffnet. Oliver Menge

Im Restaurant Sennhaus läuft der Gastbetrieb wieder. Nach dem Steinschlag am Freitag vor einer Woche wurde drei Tage später die Strasse zwischen Oberdorf und dem Nesselboden wegen Steinschlag-Gefahr gesperrt. Das Sennhaus war per Fahrzeug von Oberdorf her nicht mehr erreichbar. In der Folge schloss das Sennhaus kurzfristig, zumal die Witterungsverhältnisse gerade ungünstig waren.