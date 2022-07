Sie sticht in Grenchen Piercings für ein Saurierskelett

Spendenaktion Diese Luxemburgerin sticht in Grenchen Piercings für das Skelett eines Dinosauriers Corona hat viele Kultureinrichtungen unter Druck gebracht. Natacha Joy Klein, Piercerin in Grenchen, möchte mit einer Spendenaktion das Sauriermuseum in Bellach unterstützen. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Natacha Joy Klein betreibt in Grenchen ein Piercingstudio. Hanspeter Bärtschi

«Mit 14 Jahren habe ich meine Eltern überredet, mein erstes Piercing machen zu dürfen. Damit hat auch die Faszination begonnen.» Natacha Joy Klein aus Solothurn betreibt seit diesem Mai ein Piercingstudio in Grenchen. Doch sie macht nicht nur mit dem Stechen von Schmuck auf sich aufmerksam.

Wie bereits im letzten Jahr plant sie eine Crowdfunding-Aktion. Der Erlös davon soll dieses Mal dem Sauriermuseum in Bellach zu Gute kommen. Damit soll die Ausstellung eines Skeletts von einem Allosaurus-Jungtier ermöglicht werden.

Eine klassische Quereinsteigerin

Doch dass die 25-Jährige ein Piercingstudio in Grenchen betreibt und sich für ein Sauriermuseum in Bellach einsetzt, liegt, wenn man sich ihren Werdegang anschaut, nicht direkt auf der Hand.

Geboren ist Klein in Luxemburg, wo sie vor sechs Jahren einen Mittelschulabschluss in Wirtschaft und Verwaltung gemacht hat. Vor vier Jahren ist sie dann ausgewandert und in die Schweiz gekommen. «Zuerst habe ich im Büro gearbeitet», erklärt Klein ihren Werdegang. Durch einen eher glücklichen Zufall sei sie dann zum Piercen gelangt:

«Bei einem Besuch in einem Tattoostudio wurde ich gefragt, ob ich Lust und Kapazität hätte, im Studio mit dem Arbeiten zu beginnen.»

Da sie kein Bürohengst sei, war sie sofort Feuer und Flamme. Danach ging es schnell. Nachdem sie eine Zusatzausbildung zur Piercerin gemacht hatte, begann sie vor anderthalb Jahren in Solothurn unter ihrem Namen zu «stechen».

«Da Solothurn aber von Tattoo- und Piercingstudios überlaufen ist, habe ich vor gut drei Monaten nach Grenchen gewechselt.»

Natacha Joy Klein in ihrem Studio in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Corona hat viele Kultureinrichtungen unter Druck gebracht

Dass die junge Solothurnerin anpacken kann, zeigt Kleins neuestes Projekt. Sie sammelt mit einer Piercingspendenaktion vom 11. bis 13. August Geld für das Sauriermuseum in Bellach. In diesem Zeitraum bietet sie das Stechen von Piercings vergünstigt an, der Erlös soll dann an das Museum fliessen. Den Grund für ihr Engagement erklärt sie folgendermassen:

«Durch Corona haben viele Unternehmen sehr gelitten. Gerade Kultureinrichtungen haben eine schwere Zeit durchgemacht.»

Doch warum setzt sich eine Piercerin für ein Sauriermuseum ein? «Das ist gekoppelt an das Interesse von mir und meiner Familie.» Ihr Mann und ihr Sohn seien beide saurierverrückt.

Die Verlinkung mit dem Sauriermuseum in Bellach ist dann im April an der Solocon, der Solothurner Convention, passiert, wo sie einen Stand hatte, ebenso wie Stefan Frieden, der Inhaber des Sauriermuseums.

«Einige tausend Franken als Spendenziel»

«Wir sind damals ins Gespräch gekommen und Stefan hat mir von den Spuren erzählt, welche Corona bei ihnen hinterlassen hat», erzählt Klein. Dabei gebe es bei vielen Kultureinrichtungen das gleiche Dilemma: Auf der einen Seite sei das Ziel, immer wieder neue Sachen anzubieten, aber auf der anderen Seite gibt es noch Ausstände von der Coronazeit.

Mit ihrer Spendenaktion sei sie nun gewillt, dem Sauriermuseum die Ausstellung des Saurierskeletts möglich zu machen. Davon erhoffe sie sich einige tausend Franken. Das sei ein ambitioniertes Ziel, aber machbar.

Neue Ausstellung im Sauriermuseum Im Sauriermuseum in Bellach gibt es eine neue Ausstellung. Ab sofort gibt es Originalexponate von Mammuts zu bestaunen.

Dass dieser Betrag nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt ihre erste Spendenaktion, die sie letztes Jahr durchgeführt hat. Damals hat sie mit dem Erlös ihre Solothurner Stammbar, Santas Oase, unterstützt. «Es war ein Riesenerfolg. Ich habe von morgen früh bis abends spät durchgepierct», sagt Klein.

Ihren Einsatz fürs regionale Gewerbe erklärt die gebürtige Luxemburgerin so:

«Solothurn liegt mir einfach am Herzen. Die Region ist wunderschön und bietet alles, was es braucht. Denn es ist städtisch, aber man ist auch schnell in der Natur. Zudem sind die Leute offen und modern.»

Ausserdem habe sie mehr Reichweite, wenn sie sich für Leute aus der Region einsetzt. Für Geschäfte aus Zürich würde es eventuell nicht dieselbe Solidarität geben.

Das Piercen wird immer beliebter

Dass solche Spendenaktionen überhaupt möglich seien, habe sie ihrem gut laufenden Studio zu verdanken. Denn obwohl sie ihr Business mitten in der Coronazeit begann, habe es ihr nie an Kundschaft gemangelt.

«Der Entscheid, sich ein Piercing stechen zu lassen, ist meistens ziemlich spontan, darum machen sich die Menschen kaum Gedanken zur Coronasituation», erklärt Klein.

Den Erfolg macht sie auch in der gesteigerten Beliebtheit des Piercens in den letzten Jahren fest. «Früher war es verpönt als etwas, was nur die Punks machen. Mittlerweile habe ich auch 70-jährige Kunden, die sich noch Piercings stechen lassen», erklärt Klein. Die Älteren seien lockerer geworden und würden mit den Kindern mitwachsen.

Hinweis Die Spendenaktion findet vom 11. bis 13. August im Studio von Natacha Joy Klein an der Kirchstrasse 74 in Grenchen statt. Man kann sich entweder vergünstigt ein Tattoo stechen lassen, oder einfach einen Betrag spenden.

