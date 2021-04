Im Beisein von Adrian Oehler, Präsident der Integra-Holding und Corinne Ruckstuhl, Verwaltungsratspräsidentin der Sitek AG, fand am Mittwoch der Spatenstich zum Erweiterungsneubau statt. «Nach der Übernahme der Marcel Bützer AG haben wir bald festgestellt, dass wir mehr Platz brauchen», sagte Corinne Ruckstuhl, die es sich nicht nehmen liess, selbst die Baggerschaufel zu bewegen. Es handle sich um einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte, mit dem ambitiösen Ziel für Architekten und Bauherrschaft, dass das Gebäude auf die Dezember-Festtage hin bezugsbereit sein soll, damit Maschinen und Personal der übernommenen Firma einziehen können. Das Projekt komme in einer operativ anspruchsvollen Zeit, habe aber ein klares Ziel: "Ein signifikantes Wachstum erreichen." Dazu wünschte Ruckstuhl CEO Urs Rutz und seinem Team viel Durchhaltevermögen.

Adrian Oehler unterstrich seitens der Holding, dass diese klar hinter der Vorwärtsstrategie stehe und an die Zukunft des Werkplatzes Schweiz glaube. Stadtpräsident François Scheidegger beglückwünschte die Investoren zu ihrem Entscheid, in Grenchen auf Wachstum zu setzen. "Sie sind nicht die Einzigen", meinte er mit Blick auf die baulichen Aktivitäten in unmittelbarer Nachbarschaft (Thommen Medical, Ekko-Meister AG). Das Land in der Grenchner Industriezone werde jetzt langsam knapp, nachdem es in den letzten 10 Jahren gelungen sei, hier rund 100 neue Arbeitsplätze anzusiedeln. (at.)