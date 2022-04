SBB: Spatenstich für Doppelspurausbau und Tunnel Twann Ligerz

Spatenstich Ligerztunnel Das letzte Nadelöhr der SBB auf der Jurasüdfusslinie wird behoben Der Spatenstich für den neuen SBB-Doppelspurtunnel bei Ligerz und den Doppelspurausbau zwischen Ligerz und Twann ist erfolgt. Die Bauarbeiten dauern bis 2027, die Projektkosten betragen 431 Millionen Franken. Oliver Menge Jetzt kommentieren 12.04.2022, 16.01 Uhr

Beim Spatenstich von links: Barbara Remund, Vizedirektorin Bundesamt für Verkehr (BAV); Peter Kummer, Leiter der SBB Division Infrastruktur; Laurent Favre, Regierungspräsident Kanton Neuenburg, Catherine Frioud Auchlin, Gemeindepräsidentin La Neuveville; Barbara Wanzenried, Gemeindepräsidentin Ligerz und Christoph Neuhaus, Regierungsrat Kanton Bern. Oliver Menge

Am Dienstagmorgen feierten die SBB, Bund und die Kantone Bern und Neuenburg den Baustart für den 2,1 Kilometer langen Doppelspurtunnel zwischen Twann und La Neuveville beim Weiler Schafis, dem künftigen Westportal des Tunnels. Der Tunnel ist Teil eines Multiprojekts, mit dem die bestehende einspurige Strecke auf Doppelspur ausgebaut und zum Teil in den Berg verlegt wird. Mit der 4,5 Kilometer langen Doppelspur wird das letzte Nadelöhr der Bahnmagistrale zwischen Bodensee und Genf beseitigt.

Mit der durchgehenden Doppelspur können die SBB nicht nur den Mehrverkehr abfangen, sondern auch die Robustheit des Systems aufrecht erhalten. Bisher konnten Züge hier nicht kreuzen und auf dieser auch vom Güterverkehr stark frequentierten Strecke führte das bis heute vor allem bei Verspätungen zu Problemen. Mit dem Ausbau kann die Fahrplanstabilität verbessert und ein durchgehender Halbstundentakt realisiert werden.

Ein Multiprojekt ist das Ganze deshalb: Nebst dem neuen Tunnel und der Aufhebung der alten Bahnstrecke entlang des Sees werden auch an den Bahnhöfen Tüscherz, Twann und Ligerz Arbeiten vorgenommen: Im Bahnhof Tüscherz werden Instandhaltungsarbeiten an den Bahn- und Sicherungsanlagen aufgenommen.

Der Bahnhof Twann wird komplett um- und neugebaut: Auf der Bergseite und der Seeseite wird je ein neues Perron gebaut, das Mittelperron wird aufgehoben. Die Unterführung wird vergrössert und um auch einen behindertengerechten Zugang zu gewähren, werden neue Rampen sowie neue Treppen gebaut.

So präsentiert sich der Bauplatz des künftigen Westportals. Oliver Menge

Das ist nicht ganz einfach, denn in den Erdschichten unter dem Bahnhof befinden sich Pfahlbauten, die auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes stehen, die man erhalten muss. Das jetzige Bahnhofsgebäude wird teilweise abgerissen, um die neue Zugangsrampe zu errichten. Dienstgebäude und Kiosk bleiben erhalten. Vor dem Gebäude wird es neu einen Umsteigepunkt zwischen Bus und Bahn geben.

Enge Platzverhältnisse

Das Ostportal des Tunnels liegt unweit des Bahnhofs Twann zwischen Bipschal und Brunnmühle. Dort sind die Platzverhältnisse sehr eng, weshalb der See aufgeschüttet wird. Dort liegt auch eine Trinkwasserquelle, die drei Dörfer versorgt. Der Hang ist instabil und muss gesichert werden, es sind mehrere Stützkonstruktionen vorgesehen. Die Strasse wird unter dem Bahntrassee durchführen.

In Ligerz schliesslich wird der Bahnhof aufgehoben. Das Gebäude will man zwar stehen lassen und anderweitig nutzen, doch die Bahninfrastruktur - Oberleitungen, Geleise, Perrons etc. - kommt auf der ganzen bisherigen Einspurstrecke weg.

Die Bahn wird durch einen Bus ersetzt, der die Verbindung nach Twann und La Neuveville sicherstellt. Das Bahntrassee aus dem Jahr 1861 wird rückgebaut. Die betroffenen Gemeinden haben sich entschieden, einen neuen, überkommunalen Zonenplan zu erstellen, um am Ort des bestehenden Bahnareals Grünzonen, Rebzonen und Zonen für öffentliche Nutzungen zu schaffen - ganze 31'000 Quadratmeter.

Peter Kummer, Leiter der SBB Division Infrastruktur. Oliver Menge

Peter Kummer, Leiter der SBB Division Infrastruktur erinnerte die zahlreichen Gäste, darunter Vertreterinnen und Vertreter der politischen Behörden, beteiligter Firmen und der SBB an die lange Geschichte des Projekts, kam die Idee einer doppelspurigen Bahnlinie entlang des Bielersees doch schon vor 80 Jahren auf.

1957 wurde das Projekt aber zugunsten des Ausbaus der Kantonsstrasse in La Neuveville zurückgestellt. Den Grundstein zum aktuellen Projekt allerdings wurde nach mehreren Anläufen erst 2013 gelegt. «Ende 2026 sollte der Flaschenhals dann beseitigt sein, sagte Kummer.»

Kummer ist auch davon überzeugt, dass die Bevölkerung von Ligerz wesentlich profitieren wird: Weniger Lärm - mehr Lebensqualität. Auch er selber werde davon profitieren, meinte Kummer, da er mit seiner Familie nur gerade sechs Kilometer entfernt auf der anderen Seeseite in Mörigen wohne und oft mit dem Fahrrad um den See fahre. Kummer dankte auch im Namen der SBB dem Bundesamt für Verkehr, dem Kanton Bern und insbesondere den betroffenen Gemeinden für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Am Widerstand der Bevölkerung gescheitert

Daran, dass diese Zusammenarbeit nicht immer von Erfolg gekrönt war, erinnerte der Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus. Denn ein in den 90er-Jahren öffentlich aufgelegtes Projekt der SBB für einen Tunnel scheiterte am Widerstand der Bevölkerung aufgrund der Problematik beim Schafisportal.

Christoph Neuhaus, Regierungsrat Kanton Bern. Oliver Menge

Kurz nach der Einführung der Bahn 2000 wurde in der Region für den Bau des Ligerztunnels mobilisiert und ein prominentes Komitee setzte sich für den Tunnel ein. Mit im Co-Präsidium war Didier Burkhalter, späterer Bundesrat, sowie der Solothurner Ständerat Kurt Fluri, Biels Hans Stöckli, die zurückgetretene Berner Regierungsrätin Beatrice Simon und der Bieler Grossrat Peter Moser.

Die Aufnahme in den Bundesbeschluss zur zukünftigen Eisenbahninfrastruktur gelang 2008 zwar nicht, aber der zweite Anlauf war erfolgreich: Am 9. Februar 2014 wurde die Vorlage zur Finanzierung und zum Ausbau der Bahninfrastruktur vom Volk angenommen und das Projekt konnte konkretisiert werden.

Neuhaus dankte dem Bund und der SBB, auch der Bevölkerung des linken Seeufers. «Einerseits für Ihren Einsatz zu Gunsten des Tunnels, anderseits aber auch für das Ertragen der Einschränkungen und Beeinträchtigungen, welche der Bau einer solchen Infrastruktur mit sich bringt».

Ein wichtiges Projekt für den Bund

Barbara Remund, Vizedirektorin Bundesamt für Verkehr (BAV) erinnerte daran, dass die Schweiz weltweit führend sei, was Tunnelbauten angeht und mit dem Gotthard Basistunnel mit 57 Kilometern Länge auch den längsten Eisenbahntunnel der Welt habe. «Der Ligerztunnel ist mit 2,1 Kilometern Länge nur ein kleiner Bruder des Gotthardtunnels, aber von der Bedeutung her genauso wichtig auf der Ost-West-Achse, wie es der grosse Bruder auf der Nord-Süd-Achse ist.»

Barbara Remund, Vizedirektorin Bundesamt für Verkehr (BAV). Oliver Menge

Remund erwähnte, dass der Bund aktuell in 300 verschiedene Projekte investiert, insgesamt eine Summe von über 25 Milliarden Franken. Die Eisenbahn spiele eine wichtige Rolle, auch wenn es um das Erreichen der Klimaziele gehe.

Bus statt Bahn bringt auch Vorteile

Dass Ligerz künftig nicht mehr mit der Bahn zu erreichen ist, macht der Gemeindepräsidentin von Ligerz, Barbara Wanzenried, keine Kopfschmerzen, wie sie sagt. Die Dorfteile Bipschal und Schafis werden von einer eigenen Haltestelle profitieren, die sie bis jetzt nicht hatten.

Angesprochen auf die Einschränkungen, die zu befürchten sind, meinte sie, natürlich gebe es auch Nachteile. «Aber man kann nie den Füfer und das Weggli haben.» So verliere Ligerz auch Parkplätze rund um den Bahnhof, aber man suche nach Lösungen. Das Dorf beteiligt sich an den Kosten, insbesondere für die Gestaltung der neu gewonnenen Flächen. Rund 1,5 Millionen werde man aufbringen.

Und klar werde auch der Bau Verkehrsbehinderungen mit sich bringen, aber das sei schliesslich absehbar. Die Vorteile - weniger Lärm, mehr Platz am See - überwiegen für sie ganz klar.

Sie freue insbesondere, dass das Vinifuni auch in Zukunft die Hauptverbindung für die Dörfer auf dem Plateau sein werde. «Es wäre schade gewesen, wenn die Bahn nur noch touristisch genutzt worden wäre.»

